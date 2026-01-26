Con el objetivo de prevenir posibles desbordes e inundaciones ante la crecida del caudal durante la actual temporada de lluvias, se ejecutaron trabajos de limpieza y descolmatación del río Mala en el distrito de Calango, provincia de Cañete, con el apoyo de maquinaria pesada.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que estas labores se intensificaron como parte de las acciones preventivas para proteger la vida y el bienestar de las familias que habitan en zonas vulnerables. Los trabajos benefician directamente a los pobladores del centro poblado Aymara, ubicado en una zona agrícola expuesta a las crecidas del río.
De acuerdo con el sector, la intervención permitirá reducir el riesgo de desbordes e inundaciones que podrían afectar viviendas, cultivos y medios de subsistencia de alrededor de 80 pobladores que viven en el área de influencia del afluente.
Las acciones se realizan en el marco de la campaña “La Prevención nos Une”, a través del Programa Nuestras Ciudades (PNC), e incluyen la intervención de 450 metros lineales del cauce del río, frente al centro poblado.
Para la ejecución de los trabajos, se desplegaron cuatro maquinarias pesadas: una excavadora, un cargador frontal y dos volquetes, con las cuales se retirarán sedimentos, se reforzarán los diques y se encauzará adecuadamente el río. Según el PNC, se prevé remover aproximadamente 15 300 metros cúbicos de material.
“Venimos trabajando hace muchos meses para reducir el riesgo de desastres frente a las lluvias intensas. Nuestra prioridad es la protección de todas las familias que viven cerca de los ríos y son vulnerables a desbordes o inundaciones”, señalaron desde el Ministerio de Vivienda.
