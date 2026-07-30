Comunidades de Maynas recibieron más de 45 mil atenciones médicas en segunda campaña de la PIAS Napo.
Comunidades de Maynas recibieron más de 45 mil atenciones médicas en segunda campaña de la PIAS Napo.
Por Redacción EC

Tras más de un mes de navegación por la Amazonía loretana, la PIAS Napo, gestionada por el Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), culminó su segunda campaña social, logrando brindar más de 45 000 atenciones médicas en diversas especialidades, beneficiando a comunidades nativas en los distritos de Mazán, Torres Causana y Napo, en la provincia de Maynas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.