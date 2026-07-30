Tras más de un mes de navegación por la Amazonía loretana, la PIAS Napo, gestionada por el Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), culminó su segunda campaña social, logrando brindar más de 45 000 atenciones médicas en diversas especialidades, beneficiando a comunidades nativas en los distritos de Mazán, Torres Causana y Napo, en la provincia de Maynas.

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A lo largo de 22 puntos de atención a los que arribó esta plataforma itinerante, personal médico atendió de manera gratuita a la población, facilitándoles el acceso a más de 15 000 atenciones odontológicas, más de 14 000 atenciones en obstetricia y laboratorio, 13 000 atenciones en medicina general y se realizaron más de 100 ecografías a lo largo de esta segunda campaña fluvial, entre otras especialidades.

Los servicios de salud forman parte de la cartera de atenciones que profesionales de diversas instituciones brindaron en cada zona de intervención. Uno de los más importantes también fue el trámite del DNI, logrando atender a más de 1200 personas para que renueven su documento, actualicen sus datos o soliciten la renovación del mismo. Además, se hizo entrega de 701 DNI y se inscribió a 12 bebés para tramitar su acta de nacimiento.

También se brindaron atenciones relacionadas al Seguro Integral de Salud, orientación frente a casos de violencia familiar, asesoría legal, servicios financieros, el pago de subvenciones económicas de programas sociales del Midis. Cabe destacar que todos estos servicios contaron con el apoyo de intérpretes culturales, para promover un clima de confianza entre los servidores públicos y los usuarios.

“Esta segunda campaña ha superado las expectativas. El gran trabajo desplegado ha permitido que el Estado llegue a zonas de difícil acceso en nuestra Amazonía para que nuestros compatriotas también ejerzan su derecho de acceder a diversos servicios, logrando bridar entre todas las especialidades, más de 65 000 atenciones que permitirán mejorar la calidad de vida de la población”, destacó Manuel Pachas, director ejecutivo del Programa Nacional PAIS.

La campaña social se realizó en coordinación con la Marina de Guerra del Perú, los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Cultura, de Educación, la participación de la Gerencia Regional de Salud de Loreto, el Reniec, SIS, el Banco de la Nación y los programas sociales del Midis, entre otras entidades.