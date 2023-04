Algunos de los anuncios fue la eliminación del mercado negro de celulares con ayuda del serenazgo y un nuevo Sistema de Voluntariado Municipal. También indicó que se crearía el Sistema de Reservistas de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de ayudar en la prevención del delito en los lugares de mayor violencia de la capital. A esto se suma la promesa de comprar 10 mil motos con GPS incorporado, a fin de que policías y serenos realicen patrullaje contra la delincuencia.

Sin embargo, esas no son las únicas promesas hechas por la autoridad limeña. En su plan de gobierno presentado a las autoridades electorales también se detallan propuestas en materia de transporte, agua y desagüe, medio ambiente y urbanismo.

Algo a precisar es que muchas de estas propuestas fueron cuestionadas en su momento (algunas hasta el día de hoy), por expertos y ex autoridades, quienes señalaron que no serían posibles de concretar debido a que no estarían dentro de las competencias del alcalde de Lima o se iría en contra de contratos o acuerdos ya establecidos previamente.

En tanto, señalaron que otras promesas requerirían la participación de otras entidades u organismos, quienes sí tendrían la competencia respectiva en el tema. Lo cierto es que, a poco de cumplir cien días de iniciada su gestión (el próximo lunes), el alcalde López Aliaga aún no cumple con todo el paquete de promesas que anunció, sobre todo aquellas que podrían ser posibles realizar en el corto plazo.

A continuación más detalles de las principales promesas de la máxima autoridad de Lima y si a la fecha se han llegado a cumplir o no:

Transporte

Entre las principales propuestas de la autoridad capitalina en materia de transporte están:

Anular o disminuir el pasaje de los peajes de Lima.

Instalar un sistema de ventilación adecuado en cada unidad del Metropolitano y ampliar el servicio.

Implementar un sistema de intersecciones viales inteligentes.

En los primeros cien días de gestión, aún ninguna de las tres propuestas se han visto reflejadas en la ciudad de Lima. Al respecto, Franklin Barreto, exjefe de investigación de accidentes de tránsito de la PNP, dijo a El Comercio que el problema con las propuestas de López Aliaga es gran parte de ellas están orientadas al tema de transporte, una materia en que él, refirió, no tiene una real competencia.

“En Lima y Callao el órgano competente para el transporte es la ATU. Decidir ampliar el Metropolitano, por ejemplo, no es posible ya que no está en sus manos. Lo que podría hacer es sugerir, recomendar o presentar expedientes técnicos. En lo que sí tiene competencia el alcalde de Lima es en el tema de tránsito, según le confiere La Ley de Transporte Terrestre y el Reglamento Nacional de Transito”, comentó.

Asimismo, consideró que prometer anular las concesiones de peaje de Lima se trata de ofrecimientos” populistas” y ”temerarios”, ya que es muy difícil desde el punto de vista legal. Además, agregó que acarrearía un grave perjuicio para la Municipalidad de Lima porque son contratos ya previamente aprobados.

El alcalde de Lima propuso anular o disminuir el pasaje de los peajes de Lima. (Foto: Lenin Tadeo)

“Son ofrecimientos populistas. Sin embargo, lo que sí sería necesario es que se pueda revisar los contratos de concesión y renegociar en la medida que sea aplicable”, expresó Barreto.

El experto recordó que este jueves la Municipalidad de Lima anunció que iniciará un proceso sancionador al concesionario Rutas de Lima S.A.C. por incumplimiento de contrato. A través de un comunicado, explicó que el concesionario no ha cumplido con la implementación del Plan Verano 2023 para atender la alta demanda de viajes hacia el sur de Lima que se presentan en estas fechas de Semana Santa. Esto, tras el reporte de tráfico y congestión en la Panamericana Sur.

“Esto es posible si es que el contrato de concesión lo permite o determina. Si se puede, en buena hora”, sostuvo Barreto.

En tanto, sobre implementar un sistema de intersecciones viales inteligentes, es decir, convertir a Lima en una “smart city” va a depender del enfoque con que se piense plasmar esta medida. Barreto consideró que no es un tema de solo colocar semáforos “inteligentes” en todo Lima, pues no funcionará, sostuvo.

Reducir el tráfico y aliviar las vías de Lima fue una de las propuesta de López Aliaga establecidas en su plan de gobierno. (Foto: Hugo Pérez)

“Las variables que afectan al tránsito van más allá, como el mal uso de vías. Por ejemplo, los buses que pasan por la avenida Javier Prado retardan su circulación adrede para dejar o atraer mas pasajeros. Aquí el problema es el usuario. Se tendría que atacar dos aspectos: la educación, que es a largo plazo, y la fiscalización, que debe ser efectiva. Basta decir que en la fiscalización electrónica en el aspecto de velocidad no se ha avanzado”, dijo.

El especialista opinó que el municipio capitalino debería enfocarse en hacer respetar los límites máximos de velocidad en aquellas vías en las que tiene competencia. “El MTC a través e una norma modificó los límites máximos de velocidad, pero vemos que los municipios hasta le momento no han implementado la adecuada señalización”, agregó.

Seguridad

Entre las principales propuestas de la Municipalidad de Lima en materia de seguridad están:

Identificación obligatoria de motos.

Creación de comités de autodefensa vecinal.

Incorporar un sistema integrado de cámaras de vigilancia.

Estas iniciativas, propuesta a fin de combatir la delincuencia y evitar robos, aún no se ha hecho efectivas. Para desarrollarlas, al menos las dos últimas, Barreto señaló que se necesita una estrecha coordinación con alcaldes de los demás distritos y la Policía Nacional.

“Lo de las motos es algo que finalmente tendrá que disponer Ministerio de Transporte y Comunicaciones a nivel nacional y no está en manos de los gobiernos locales que ejecuten esta medida solo en su ámbito”, explicó.

Que los motociclistas cumplan una serie de pautas para poder circular por calles de Lima es una de las iniciativas del alcalde para reducir robos por medio de estos vehículos. (Foto: Britanie Arroyo)

Por otro lado, vale resaltar que la Municipalidad de Lima ya anunció la firma de un convenio para adquirir hasta 10 mil motos y camionetas para enfrentar los actos delictivos en la ciudad. Estos vehículos serán entregados a los distritos de la capital.

Experto señalaron que para ejecutar iniciativas que buscar reducir la inseguridad en las calles el burgomaestre deberá coordinar estrechamente con alcaldes de los demás distritos y la Policía Nacional. (Foto: César Grados)

Otras propuestas

Algunas propuestas adicionales de Rafael López Aliaga son:

Implementar un Sistema Integral del Tratamiento de la Basura y residuos sólidos.

Proveer de asistencia económica a las ollas comunes.

Instalar depósitos de agua elevados en cerros.

Desayunos escolares en todos los centros educativos de Lima Metropolitana.

El alcalde de Lima prometió convocar un concurso público internacional para el tratamiento de residuos sólidos. Más allá de ello, su plan de gobierno no profundiza en este problema que aqueja a la ciudad desde hace años. A la fecha, algunas avenidas y vías de competencia de Lima aún lucen con montículos de basura.

El recojo y tratamiento eficiente de la basura en Lima es una tarea pendiente desde hace muchas gestiones atrás. (Foto: Lenin Tadeo)

Asimismo, prometió que tanto su municipio como los de los demás distritos destinarían un mínimo del 10% de sus ingresos a las ollas comunes, las cuales siguen denunciando falta de apoyo. Este Diario trató de comunicarse con la gestión de López Aliaga para saber si ya se cumplió esta medida, pero no obtuvo respuesta.

En tanto, una propuesta reiterada varias veces durante su campaña fue la de implementar depósitos de agua elevados en cerros de Lima. Tras declararse en febrero en emergencia el abastecimiento de este recurso en zonas vulnerables, López Aliaga dijo que la medida permitirá concretar su promesa y llevar agua potable por emergencia.

Muchas familias que viven en los cerros de Lima no cuentan con agua potable. (Foto: Alonso Chero)

Por otro lado, el líder de Renovación Popular prometió extender a todos los colegios de Lima Metropolitana el Programa de Desayunos Escolares, con mayor cantidad de proteínas. Este Diario trató también de confirmar si se cumplió del todo esta medida, pero no pudo, teniendo en cuenta que ya pasó un mes del inicio del año escolar 2023 en todo el país.

“En 100 días es imposible que una gestión demuestre resultados concretos. Sin embargo, también hay que decir que López Aliaga hizo promesas bastante ambiciosas, las cuales en su momento se generó la alerta de lo difícil que iba a ser poder cumplirlas, teniendo en cuenta funciones, competencias, recursos y el tiempo de gestión”, comentó el arquitecto y urbanista Aldo Facho.

López Aliaga también prometió desayunos escolares en todos los centros educativos de Lima Metropolitana. (Foto: Andina)

El experto añadió que Lima, una ciudad de más de 10 millones de habitantes, adolece de la falta de una visión conjunta que permita destinar sus esfuerzos hacia un mayor desarrollo y bienestar colectivo.

“Ninguno de los grandes proyectos de los últimos 20 años ha sido pensado desde una visión integral. Con ello se han perdido valiosas oportunidades de iniciar reales procesos estructurales de cambio”, sostuvo.

Una alternativa que podría servirle de guía al alcalde de Lima durante su gestión sería el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima 2021-2040 (Planmet 2040), indicó Facho. Este tiene como objetivo implementar diferentes políticas y proyectos orientados a conducir el desarrollo urbano de la ciudad de manera sostenible, inclusiva y resiliente.

“Es algo a lo que se le ha dado poco interés en campaña y tiene muchos puntos valiosos. Me preocupa que que el burgomaestre no lo haya mencionado en su campaña, pero guardo la esperanza que pueda desarrollarlo”, dijo.

El experto detalló que este plan contiene, entre otras cosas, lineamientos para una mejor gestión del suelo y del transporte público. Asimismo, se pretende promover la coordinación con los sectores de salud y educación para la construcción y una mejor ubicación de hospitales y colegios.