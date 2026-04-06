La parlamentaria andina Leslye Lazo explicó las labores que desempeña el Parlamento Andino y afirmó que las críticas surgen principalmente del desconocimiento sobre las funciones y aportes de dicho organismo.

Destacó que el organismo reúne a Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, con Chile como país asociado, representando a más de 115 millones de ciudadanos. Explicó que su función es deliberar, recomendar y acompañar políticamente los temas comunes de la región, generando consensos que fortalecen la cooperación y la voz conjunta de los países andinos.

En esa línea, la parlamentaria andina subrayó los resultados concretos de su periodo, como la gestión de más de 21,000 becas gestionadas en áreas como neuroeducación, inteligencia artificial y gestión pública, además de formación internacional para más de 7,000 jóvenes.

También señaló el apoyo social canalizado mediante cooperación internacional para el desarrollo, como la entrega de más de 300 sillas de ruedas, 15 camas hospitalarias y ayuda en más de 20 provincias.

Además, remarcó que se formularon propuestas normativas sobre protección de mujeres y adolescentes frente a la violencia digital y sobre sostenibilidad ambiental.

Así como reconocimientos culturales que fortalecen la identidad del Perú en la región y pasantías y programas juveniles que acercan a miles de jóvenes a la política y la integración regional.

En otro momento, Leslye Lazo explicó que algunos beneficios avanzan de manera progresiva y requieren acuerdos específicos: el roaming internacional andino depende de la implementación de los operadores y el reconocimiento de títulos profesionales se concreta a través de convenios bilaterales. “Por eso hablamos de facilidades migratorias y trato preferente: son oportunidades reales que fortalecen la integración”, puntualizó.

Lazo recordó que los peruanos también elegirán el 12 de abril a sus representantes ante el Parlamento Andino.