Tras varios días de reclamos para que las autoridades escuchen sus pedidos, los representantes de los colegios particulares se reunieron el último miércoles con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez para adoptar las medidas de seguridad en los centros educativos. En paralelo, fuentes y expertos advierten que las próximas víctimas podrían ser los propios alumnos.

Más de 450 escuelas han sido extorsionadas en lo que va del 2025

El presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú (Anacopri), Guido Quintanilla Gómez, advirtió que la extorsión en las escuelas está en alarmante ascenso. En 2024, entre 300 y 320 instituciones fueron víctimas de este delito, pero solo en lo que va del año, la cifra ya supera las 450. De continuar esta tendencia, los casos podrían duplicarse en 2025, desatando un crecimiento descontrolado que pone en riesgo la seguridad educativa.

El representante de Anacopri indicó que los extorsionadores solicitan a los promotores de los colegios entre 100 mil y 200 mil soles mensuales, por lo que muchos de ellos han decidido cerrar sus locales. Recordó que la gran mayoría de escuelas cobran entre 200 y 300 soles mensuales de pensión.

“Son más de 450 colegios extorsionados durante este año. Muchos colegios han cerrado sus aulas porque simplemente no pueden estar siendo extorsionados y le exijan 100 mil o 200 mil soles. Nosotros somos pequeños y micro empresarios, donde la mensualidad se cobra entre 200 y 300 soles, no somos instituciones que lucramos con la educación”, manifestó.

Además, Quintanilla cuestionó que los policías de las comisarías no tomen en cuenta las pruebas que presentan los representantes de los colegios, y consideró que las autoridades esperan que alguna persona muera para recién tomar acciones. Incluso, indicó que las víctimas no acuden a las dependencias policiales debido a que temen que los extorsionadores tomen represalias o que los malos agentes PNP filtren sus datos.

“Hay tantas instituciones, tantos promotores que no denuncian porque la Policía no les permiten debido a que supuestamente no tienen pruebas suficientes y tiene que haber un muerto para que haya una denuncia. Uno va a la comisaría y le filtra la información y tienen miedo a que los promotores o padres de familia o alumnos sean atentados. No hay confianza en la Policía”, expresó.

En ese contexto, Quintanilla recordó que las amenazas de los extorsionadores ya no solo son contra los centros educativos, sino también contra las casas y familiares de los directores y promotores. Por ello, pidió al Gobierno a tomar acciones urgentes contra las extorsiones, ya que los colegios privados albergan a dos millones y medio de alumnos, tienen 450 mil docentes y trabajadores administrativos.

Cierran colegios por amenazas de extorsionadores

Muchos colegios privados de Lima han cerrado sus puertas debido a las amenazas de los extorsionadores y ante la imposibilidad de pagar el cupo que se les exige. A algunos directores de centros educativos de poco alumnado se les exige el pago mensual de 20 mil a 30 mil soles. Por su parte, Guido Quintanilla Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú (Anacopri), señaló que los delincuentes los conminan al pago de 100 mil 200 mil soles.

Entre las instituciones educativas que han cerrado está el Alfred Nobel, ubicado en la cuadra 2 del jirón Ramón Castilla, en Comas. El director recibió amenazas de una banda que se autodenomina ‘Los Injertos del Cono Norte’, que estaría vinculada al delincuente conocido con el alias de ‘El Monstruo’. Esta situación ha originado que 200 alumnos deban buscar otro colegio para estudiar. “Hay amenaza de muerte si no pagamos una cuantiosa suma de dinero, la cual es imposible de pagar, no contamos con dinero, nuestros ingresos recién comienzan con el año escolar y solo nos alcanza para cubrir el pago a los profesores”, indicó el colegio en un comunicado.

El colegio Alfred Nobel de Comas cerró sus puertas debido a las extorsiones.

La institución educativa particular María de los Ángeles, situada en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, también informó a la comunidad educativa el cierre sus instalaciones por el tema de las extorsiones.

“Nos comunicamos para informales, con mucha tristeza, que nuestra escuelita María de los Ángeles ha recibido ayer mensajes de extorsión. Por tal motivo, y con el fin de no exponer a nuestros alumnos, padres de familia y profesoras, hemos tomado la decisión de cerrar las puertas de nuestra escuela”, informó.

En Huaycán, en Ate, han cerrado los colegios Jean Piagget, Leonardo da Vinci, Javier Heraud y César Vallejo, mientras que, en Ventanilla, el colegio Héroes del Pacífico fue atacado con explosivo. Otra institución educativa particular en ser amenazada fue el San Vicente de Comas, a cuyo director le exigen el pago de 100 mil soles y 200 semanales para permitir su funcionamiento. Esta situación ha obligado a que sus 1200 alumnos lleven clases virtuales durante las primeras semanas y que contrate agentes de seguridad.

El último de los colegios que sufrió un atentado fue Nicola Tesla, ubicado en la cuadra 58 de la avenida Universitaria, en Comas. Delincuentes hicieron detonar, el último jueves, un explosivo en las instalaciones de dicho centro educativo.

Advierten que las próximas víctimas de los extorsionadores podrían ser los escolares

Juan Carlos Sotil, especialista en seguridad ciudadana, remarcó que era cuestión de tiempo que el sector educativo, específicamente los colegios privados, sea alcanzado por la extorsión, ya que todos los sectores económicos del país son víctimas de la delincuencia.

En diálogo con El Comercio, Sotil explicó que el negocio de las escuelas privadas es uno de los más lucrativos en la sociedad y que los extorsionadores pretenden aprovechar la temporada en la que se registran gran movimiento de dinero en los colegios, como el pago de matrícula y pensiones. “La educación en nuestro país, como en muchos países de la región, se ha convertido en un negocio muy rentable. Las extorsiones están principalmente dirigidas a los colegios particulares, que para esta época del año recaudan pagos de matrícula y pensiones adelantadas”, expresó.

“Era un rubro que no había sido tocado por este tipo de delito. Es un rubro que solo había estado utilizando recursos para direccionar el tránsito, evitar accidentes al momento de que concurren sus alumnos. Era un rubro que solo había sufrido delitos como hurtos, ingresos a los locales para robarse los equipos de cómputo en muchas oportunidades, pero no casos de extorsión”, precisó.

Por ello, remarcó que, más que generalizarse, se está normalizando la extorsión en todas las actividades económicas de nuestro país. Advirtió que, ante la pasividad de las autoridades, las próximas víctimas pueden ser los escolares.

Erick Morenol, alias "El Monstruo" de Lima Norte, es uno de los más buscados por la Policía. Foto: PNP.

“Las amenazas se están materializando. Dueño de un colegio que no se alinea con la extorsión, los que podrían sufrir los atentados serían los propios alumnos y ahí está la gravedad del hecho”, precisó.

Sotil indicó que detrás de las extorsiones estarían bandas de barrios bien organizadas, pero duda que se traten de organizaciones criminales sofisticadas. Afirmó que muchos de estos delincuentes usan el nombre de ‘El Monstruo’, el alias de Erick Moreno Hernández, para atemorizar a sus víctimas.

“Se trata de bandas, pero tengo duda que sean organizaciones criminales. Son bandas porque ahora cualquier ratero del barrio empieza a enviar notas amenazantes a los centros comerciales o pequeños negocios de su entorno. Son banda porque actúan varios, está el ‘explosivero’, el gatillero, el mensajero, el garante y el cabecilla”, argumentó.

“‘El Monstruo’ tiene responsabilidad en algunos de estos hechos, pero el ‘Monstruo’ se ha convertido en algo así como una membresía, como en el caso del Tren de Aragua. Yo no creo que en todos los hechos tenga que ver ‘El Monstruo’”, agregó.

Lo último

El director regional de Educación del Ministerio de Educación (Minedu), Marco Tupayachi, señaló que se realizó una reunión con el Ministerio del Interior y gremios de colegios privados, donde se acordó desplegar más de 3.000 policías en los centros educativos particulares durante la entrada y salida de los estudiantes. Además, se vincularán las cámaras de seguridad de estos colegios con las comisarías para mejorar la vigilancia.

En cuanto a los colegios nacionales, se continuará con la estrategia Escuelas Seguras, que articula la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP), municipalidades y padres de familia. Un agente policial permanecerá dentro de los colegios y se reforzará la seguridad en los horarios de ingreso y salida.