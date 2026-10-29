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Adrián Villar atropelló a Marzano y se dio a la fuga. Posteriormente, cámaras de seguridad registraron que se reunió con su padre y la pareja de este, Marisel Linares.
Adrián Villar atropelló a Marzano y se dio a la fuga. Posteriormente, cámaras de seguridad registraron que se reunió con su padre y la pareja de este, Marisel Linares.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

La periodista Marisel Linares ha solicitado ser excluida de la investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano, quien fue atropellada mientras trotaba en febrero de este año en San Isidro. El pedido fue dado a conocer este miércoles por el hermano de la víctima.

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