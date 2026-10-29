La periodista Marisel Linares ha solicitado ser excluida de la investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano, quien fue atropellada mientras trotaba en febrero de este año en San Isidro. El pedido fue dado a conocer este miércoles por el hermano de la víctima.

Como se recuerda, Adrián Villar atropelló a Marzano y se dio a la fuga. Posteriormente, cámaras de seguridad registraron que se reunió con su padre y la pareja de este, Marisel Linares, en lugar de acudir en auxilio de la víctima. Días después, Villar fue intervenido por la Policía.

El hermano de la joven fallecida, Gino Marzano, indicó que se llevará a cabo una audiencia para evaluar la solicitud de la periodista, quien es investigada por su presunta participación en el encubrimiento de los hechos posteriores al accidente protagonizado por Adrián Villar.

Después del atropello, Linares se reunió con Villar y otras personas durante la madrugada.

Las faltas que Marisel Linares pretende esquivar

En primer lugar, la Fiscalía incorporó a Linares como investigada por el presunto delito de encubrimiento personal de Adrián Villar. El cuestionamiento central es que, después del atropello, Linares se reunió con Villar y otras personas durante la madrugada. La hipótesis fiscal es que esas acciones pudieron estar orientadas a impedir o dificultar la persecución penal contra Villar.

Además, la defensa de la familia Marzano sostiene que Linares conocía lo ocurrido y, pese a ello, no facilitó la entrega del principal investigado. Por ello, los deudos han planteado que su conducta también podría constituir sustracción de la justicia.

Pero esta no sería la única irregularidad. También se difundió un documento según el cual Linares habría donado a Villar el vehículo con el que ocurrió el atropello, una operación que supuestamente habría sido tramitada por la Notaría Carpio Vélez. Sin embargo, la notaría informó que no tenía en sus archivos ninguna escritura pública ni acta de transferencia, así como tampoco comprobantes de pago ni registros biométricos que respaldaran dicha operación.

El notario Donato Carpio sostuvo que el sello que aparecía en el documento no correspondía a su despacho y denunció una presunta falsificación de su sello en dicha documentación.

La Fiscalía incorporó a Linares como investigada por el presunto delito de encubrimiento personal de Adrián Villar. Foto: GEC.

Pronunciamientos

La defensa de Marisel Linares sostiene que los hechos atribuidos por la Fiscalía no configuran el delito de encubrimiento personal. Según su abogado, Elio Riera, la imputación fiscal se sustenta principalmente en que Linares no reveló oportunamente la identidad de Adrián Villar y en la reunión que sostuvo con él horas después del atropello. Sin embargo, sostiene que estos hechos no implican que Linares haya ocultado físicamente a Villar, facilitado su fuga o realizado alguna acción concreta para impedir que las autoridades lo ubicaran. Por ello, su defensa solicitó que se declare fundada la excepción de improcedencia de acción y se archive la investigación en su contra.

Por otro lado, Julio César Mendoza, abogado de la familia Marzano, indicó que Linares es cuestionada por una presunta sustracción de la justicia. Según explicó, a diferencia del padre de Adrián Villar, quien tendría una causal de exención por el vínculo familiar, Linares no tendría esa misma condición. “Hay que dejar en claro algo: ella no es la madre. Podrá ser la conviviente del padre, pero no es la madre. Él (Adrián Villar) tiene su madre. Ese es un argumento que, al parecer, ambas defensas se están poniendo de acuerdo para sostener. Pero no les está resultando. Por eso, ahora ya no hablan tanto del vínculo familiar, sino de que ella no lo encubrió”, dijo.

Análisis de las consecuencias

Ronny Santillán, abogado especialista en Derecho Penal, dijo a El Comercio que, respecto al vínculo que Linares afirma tener con el implicado, asumiendo un rol de madre, este aspecto “se encuentra en materia de investigación. Esto quiere decir que la imputación que ha realizado la Fiscalía todavía está en proceso de ser verificada”.

“Hay que tener en cuenta que pueden haber excusas absolutorias dentro de este delito, que es el delito de encubrimiento personal. Y esa excusa absolutoria, como dice el artículo 406 del Código Penal, no se limita necesariamente a familiares. Es decir, el hecho de que la relación sea tan estrecha como para excusar su conducta no es solamente cuando hay un vínculo sanguíneo. Sobre ese punto de partida se tendría que analizar si efectivamente existe o no esa relación estrecha”, agregó.

La defensa de la familia Marzano sostiene que Linares conocía lo ocurrido y, pese a ello, no facilitó la entrega del principal investigado.

El experto explicó que lo que está planteando la defensa de la periodista es una excepción de improcedencia de acción, en la que se discutirá si los hechos atribuidos constituyen o no un delito. “Estas audiencias son precisamente impulsadas por parte de la defensa. Se va ante el juez, el juez programa una audiencia y en la audiencia se va a discutir si los hechos, tal como los está presentando la Fiscalía, pueden o no pueden constituir delito”, reiteró.

Sobre el documento en el que se habría certificado la donación del vehículo de Adrián Villar, Santillán comentó que, si se hubiera llegado a una salida alternativa, en el proceso penal existen dos tipos de salidas: el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio. “Si se le estuviera imputando el delito de falsificación de documento privado, se llevaría a cabo un principio de oportunidad”, explicó.

“El principio de oportunidad es básicamente el resarcimiento del daño y que finalmente exista un acuerdo tanto entre la parte que ha sido agraviada como la persona que está solicitando el principio de oportunidad. De ese modo, el caso en principio tendría que llevar a un archivo, dependiendo del estado procesal en el que se encuentre. Pero todo va a depender de la investigación”, concluyó.

Por otro lado, el abogado penalista y experto en derechos humanos Aaron Aleman indicó a El Comercio que en este caso existen dos temas puntuales: el presunto delito de encubrimiento personal y la falsificación. “Con respecto al primero, la discusión se circunscribe a si a ella le ampara o no la excusa absolutoria; es decir, si por la especial vinculación y estrechez del vínculo podría ser exonerada de responsabilidad penal. La discusión va a ser si tiene o no este especial vínculo”, dijo.

La periodista Marisel Linares ha solicitado ser excluida de la investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

“El hecho de que sea la conviviente de su padre no hace, per se, de manera absoluta o automática, que tenga esta vinculación estrecha con el investigado, el señor Villar. Por ello, el juzgado tendrá que determinar si existen méritos que permitan acreditar esta especial vinculación y, si no los hubiese, no tendría esa cobertura. Por lo tanto, no solo podría ser acusada, sino eventualmente sentenciada. Más aún porque su defensa está reconociendo que, si aplica la excusa absolutoria, es porque evidentemente habría un hecho ilegal”, agregó.

Sobre la segunda cuestión, referida a la falsificación de sellos, resaltó otro aspecto en discusión: que el notario no declare debido a la existencia de un acuerdo de confidencialidad. “El hecho de que se firme un contrato de confidencialidad o se llegue a un acuerdo extrajudicial no lo exime de declarar si es requerido por el Poder Judicial o el Ministerio Público. No está impedido de hacerlo”, expresó.

“La pena por falsificación de documentos podría llegar a los cinco años. No es una pena de carácter efectivo, sino suspendida, pero igualmente será una responsabilidad que ella tendrá que dilucidar en juicio oral para determinar si es inocente o culpable”, añadió.

“En cuanto al delito de encubrimiento personal, la pena máxima es de seis años. A ello se sumarían los cinco años del delito de falsificación, con lo cual estaríamos hablando de una pena superior a los cinco años. Si la Fiscalía solamente opta por uno, no involucraría una pena efectiva, sino una de carácter suspendido. Pero, si suma las dos penas, sí podríamos hablar eventualmente de una pena efectiva, porque habría una concurrencia de delitos. Eso lo tendrá que evaluar, en su momento, el juez de juicio oral”, concluyó.

Villar incorporó detalles sobre lo que, según afirma, ocurrió en los instantes previos al impacto y sobre los recuerdos que conserva después del accidente.

Adrián Villar cambia su versión sobre la muerte de Lizeth Marzano

En una declaración brindada a las autoridades a finales de agosto, el joven señaló que atravesaba un cuadro de malestar estomacal y atribuyó la somnolencia que asegura haber experimentado al consumo del antibiótico Bactrim, recetado para tratar una infección.

En su nuevo relato, Villar incorporó detalles sobre lo que, según afirma, ocurrió en los instantes previos al impacto y sobre los recuerdos que conserva después del accidente. Sostuvo que se sintió “desconectado” mientras conducía y que, tras acelerar en la intersección de Camino Real, todo se volvió confuso.

El investigado aseguró que no recuerda con claridad la secuencia de los acontecimientos y que permaneció en ese estado de desconexión durante los momentos posteriores al impacto.

Esta versión fue cuestionada por la familia de Lizeth, que exige celeridad en el proceso y espera que la situación judicial del investigado se defina el próximo 25 de noviembre.