Los detalles inéditos y lo nuevo que se conoce hasta ahora de la denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña por una presunta agresión sexual en Argentina

Se abre un nuevo capítulo en la denuncia contra los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por un caso de violación sexual. Luis Deuteris, abogado de la joven argentina que denunció haber sido ultrajada por dichos jugadores durante la pretemporada del club Alianza Lima en Uruguay, descartó que su patrocinada haya enviado algún mensaje para exigir dinero a los implicados a cambio de no continuar con el caso.

El letrado explicó que las investigaciones determinarán si algún sujeto trató de sacar provecho de que tenía conocimiento de la denuncia o si se trata de una “patraña” de parte de Zambrano.

“Este Máximo Paz (sujeto sindicado de enviar los mensajes) es alguien que sabía de alguna forma esto y quiso sacar partido falsamente, intentando obtener un negocio sosteniendo una mentira o es una patraña, es decir, vincular esto con mi patrocinada es una patraña propia de una persona inescrupulosa, en este caso Zambrano, quien es el que hace la denuncia, ya que el abogado lo que hace es poner en práctica lo que alguien le cuenta”, indicó.

El letrado explicó que el mensaje que le llegó a Zambrano hace mención a una negociación para evitar el envío de una “carpeta”, pero aclaró que la víctima solo le corresponde hacer la denuncia y que lo demás se encarga la Fiscalía.

Miguel Trauco dejó Alianza Lima tras la denuncia en su contra. (@photo.gec)

“No entiendo qué quiere decir cuando habla de carpeta porque el 22 (de enero) no había carpeta, no hubo nunca carpeta y nunca estuvo en poder de la víctima, está en poder de la justicia si es que se forma algún expediente”, afirmó.

Deuteris confirmó que sí hubo comunicación entre Zambrano y la presunta víctima, pero adujo que ella solo respondió el mensaje para no alertar al futbolista de la denuncia que iba a interponer contra él y otros jugadores por violación sexual. Indicó que esos mensajes están en poder de la justicia.

“Zambrano estaba muy interesado en comunicarse con ella. Le escribe y le dice: ‘hola, loquita’. Mi patrocinada le contesta y le dice: ‘¿ya llegaron?’, como preguntando si ya volvieron a Perú. Ella le responde para, de acuerdo con lo que explica en la Fiscalía, no alertarlo sobre lo que iba a hacer, para no ponerlo en sobreaviso de que iba a ser denunciado por los hechos cometidos”, dijo.

“Después, él intentó comunicarse, que está acreditado en el expediente, y no fueron respondidos los llamados hasta que Zambrano hizo llamar a través de un tercero, quien le escribe que Carlos quiere hablar con ella y le pide que lo atienda. Ella jamás respondió ese mensaje”, agregó.

Incluso, informó que fueron incautados los “soportes informáticos” a la presunta amiga de la denunciante. Todo ese material será enviado a Uruguay para que sea sometido a una pericia. Aseguró que Carlos Zambrano sí se presentó junto a su abogado ante la justicia de Buenos Aires, pero no hubo otra presentación. La próxima diligencia la desarrollará la justicia uruguaya, adonde se ha remitido todo lo actuado en Buenos Aires. El expediente ya lo tiene la Cancillería de Argentina.

Lo que sucedió antes y después de estar en Uruguay

El abogado contó que la joven fue invitada por una amiga a viajar a Uruguay y que el costo sería pagado por Zambrano. Incluso, según esa versión, el futbolista le habría entregado a la amiga una tarjeta de crédito con la cual se hicieron gastos de comida, se pagó la habitación del hotel y se compraron cosas en un centro comercial de Montevideo.

Estando en dicho país, la presunta víctima señaló que iba encontrarse con “un conocido”, lo que desató la molestia de su amiga. Luego, acudieron a ver el partido de Alianza Lima vs. Colo Colo y bebieron alcohol en el hotel donde se hospedaba el plantel del club blanquiazul.

El letrado asegura que su defendida sospecha que la habrían drogado, pues recuerda que solo tomó dos vasos de licor y que, a partir de ese momento, solo tiene “lagunas”. “Ella declaró que tiene muchas lagunas de lo que pasó. Dice que fue invitada a tomar alcohol y que no se acuerda lo que pasó después. No descarta que le hayan puesto algo en su bebida, no descarta que la hayan drogado porque faltan las pericias”, refirió.

Sergio Peña. (Foto: GEC)

Deuteris precisó que la joven recuerda que en algún momento en la habitación del hotel Hyatt Centric de Uruguay llegaron cinco futbolistas, pero que dos de ellos se retiraron de manera inmediata. Sobre el número de participantes de la agresión sexual, aseguró que “el tratamiento psicológico exhaustivo al que está siendo sometida puede aportar alguna claridad”, sin embargo, refirió que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña porque los vio en la habitación y tiene “lesiones específicas” del ataque sexual.

Tras lo sucedido, según el abogado, ella fue recibida por la mamá de su amiga al regresar a Buenos Aires y le contó lo sucedido. La mujer la lleva para que sea atendida en un centro médico. Luego, la joven se va a su casa y le narra a su tía lo sucedido, por lo que la lleva a culminar la denuncia por la agresión sexual.

Deuteris indica que la amiga que invitó a su patrocinada a Uruguay se enteró de la denuncia por violación sexual, pero bloqueó todo tipo de comunicación con la joven.

La presunta víctima vive actualmente en Argentina con su padre, ya que su madre falleció hace unos años. Ella estudia diseño de indumentaria.

Carlos Zambrano acusa a joven denunciante de extorsión

Carlos Zambrano, jugador implicado en la denuncia por presunta violación sexual a una argentina, ha decidido denunciar por extorsión a la joven y a su entorno familiar, lo que abre un nuevo capítulo de este caso.

“Comuníquese por este medio si quiere solucionar el problema, de lo contrario la carpeta será entregada a Fiscalía”, señala el mensaje enviado a Carlos Zambrano.

Gonzalo Dulanto, abogado de Zambrano, indicó que, en el mismo momento que la joven denunciaba la presunta violación sexual ante la justicia argentina, su patrocinado, Miguel Trauco y la amiga de nombre Dana recibían mensajes extorsivos desde una cuenta en Instagram de nombre Máximo Paz. Incluso, su defendido recibió dos llamadas más en dicha red social. Por ello, están dispuestos a entregar el celular del futbolista para que sea sometido a pericias.

“Cuando la joven daba su testimonio respecto a la denuncia, ni bien se terminó hacer la denuncia, casi en paralelo, las personas que he mencionado, incluyendo mi patrocinado, recibían estos mensajes. Entonces, creo yo que no pudo hacerlo directamente la agraviada”, refirió.

Además, recordó que la joven argentina, apenas llegó a su país, le contó lo que habría ocurrido a sus dos tías, por lo que consideró que podría tratarse de un hecho “estructurado”.

En la denuncia también se pide a las autoridades de Uruguay que recojan el testimonio de un hombre de nombre Rodrigo, pues se indica que él se encontró en dicho país con la denunciante, por lo que considera que tiene información que puede ayudar a resolver el caso.

Por su parte, Carlos Zambrano dijo confiar en la justicia peruana y uruguaya. “Confío plenamente en las autoridades uruguayas y las peruanas, que lleven bien el caso y se resuelva pronto”, afirmó al programa Combutters.