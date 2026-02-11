Los detalles inéditos y lo nuevo que se conoce hasta ahora de la denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña por una presunta agresión sexual en Argentina

Por Carlos Gonzales

Se abre un nuevo capítulo en la denuncia contra los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por un caso de violación sexual. Luis Deuteris, abogado de la joven argentina que denunció haber sido ultrajada por dichos jugadores durante la pretemporada del club Alianza Lima en Uruguay, descartó que su patrocinada haya enviado algún mensaje para exigir dinero a los implicados a cambio de no continuar con el caso.

Tipo de trabajo:

Noticias

