Los entretelones de la tensa mesa técnica por el tren Lima - Chosica que colocaron a la MML y al MTC en un punto sin retorno

Finalizada la mesa de trabajo, el titular del MTC brindó detalles de lo dialogado y anunció que su sector presentó dos propuestas que comprenden requerimientos técnicos y legales vigentes para la prestación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros entre Lima y Chosica de manera segura y competitiva. Asimismo, dijo que existe una tercera propuesta que fue planteada por la propia Municipalidad de Lima.

El Tren Lima-Chosica es una promesa, pero para operar requiere de seguridad y obras que no existen de momento. / MUNICIPALIDAD DE LIMA

En tanto, descartó por completo que el tren Lima - Chosica inicie sus operaciones en el 2025. “De acuerdo con las propuestas de línea de tiempo, este año no habrá trenes”, enfatizó Sandoval. En la mesa de trabajo también participó el MEF, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la ATU y otras entidades.

Esta aseveración, sumada a otras declaraciones vertidas anteriormente por el ministro de Transportes y Comunicaciones sobre el proyecto del tren, habría sido el detonante para que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, le pida a la presidenta de la República evaluar la permanencia de Sandoval en su cargo este miércoles.

Cabe mencionar que el primer lote de trenes donados a la Municipalidad de Lima ya se encuentra en suelo peruano, aunque todavía quedan pendientes varias obras para su operación, como la adecuación de la vía férrea, la construcción de paraderos e implementación de las medidas de seguridad.

Punto sin retorno

A través de una carta, la Municipalidad Metropolitana de Lima solicitó formalmente a la presidenta Dina Boluarte que evalúe la permanencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, tras lo que señala fueron sus declaraciones en contra de la viabilidad del proyecto del tren Lima–Chosica. La comuna expresó su “más enérgico rechazo” a lo afirmado por el titular del MTC, quien descartó que las operaciones inicien este año.

El alcalde Rafael López Aliaga sostuvo que el tren Lima–Chosica constituye un servicio de transporte urbano de pasajeros que beneficiaría de manera directa a más de dos millones de ciudadanos, sobre todo de Lima Este. Asimismo, consideró que la implementación del proyecto resolvería con inmediatez parte de la problemática del transporte en la capital.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró que se reunió tres veces con el ministro Sandoval antes de su designación, afirmación que ha sido calificada como falsa por el titular del MTC. Foto: MML.

“Tengo a bien dirigirle la presente, saludarla y expresarle mi más enérgico rechazo a lo señalado por el señor Ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, en diversos medios de comunicación y en repetidas oportunidades, que no es posible poner en operación el proyecto del tren Lima – Chosica en el corto plazo”, se lee en la misiva firmada por el burgomaestre.

El documento detalla que la Municipalidad de Lima logró gestionar la donación de 90 coches y 19 locomotoras por parte del gobierno de Estados Unidos. Además, precisa que estas unidades se encuentran en óptimas condiciones y podrían utilizarse para poner en marcha el servicio ferroviario sin mayor contratiempo.

La comuna califica como una “falta de conocimiento en la materia” y “falta de voluntad política” que el titular del MTC no otorgue el visto bueno a la operación. En ese sentido, pidió a la mandataria que interceda.

¿Qué pasó en la reunión?

El Comercio pudo conocer los entretelones de la reunión realizada el último martes, en la sede del MTC, en la que participó el ministro César Sandoval, la regidora de Lima Roxana Rocha (en representación de la MML) y otras entidades. Al parecer, lo expuesto por el titular del MTC no fue bien recibido por la comuna capitalina, pero además, tampoco por otras entidades presentes en la reunión.

“Lo que han emitido tanto la Defensoría del Pueblo como el representante de la sociedad civil ha sido contundente. Les han dicho al ministro que hoy en día el transporte es caótico, tenemos en circulación una serie de combis y microbuses que operan hace más de 45 años y encima se pretende autorizarlos por 10 años más”, indicó Rocha a El Comercio.

Asimismo, contó que en la reunión también se le dijo al ministro que no existe un sistema integrado del transporte, que la ATU no ha avanzado casi nada en sus 6 años de creación y que no se observa una real voluntad de querer hacer las cosas de forma rápida y eficiente, sin estar fuera del marco de la ley. “Todo esto se dijo tras la exposición del MTC en la que dio a conocer un primer escenario para el proyecto en temas de infraestructura”, precisó.

Lo expuesto por el titular del MTC en la primera reunión no fue bien recibido por la comuna capitalina y otras entidades. (Foto: MTC)

¿Qué fue lo que expuso el MTC? De acuerdo con Rocha, se detalló que la primera propuesta es hacer el proyecto con una sola vía, en nada menos que casi 4 años, pasando por una serie de estudios de viabilidad y otros más. En una segundo escenario (propuesta), se contempla una doble vía, necesitando para su implementación casi 5 años. Eso, sin contar el año extra para efectos de operación.

“Esto nos llamó poderosamente la atención porque de qué voluntad política se puede hablar si nos están diciendo esa excesiva cantidad de años solamente en temas de infraestructura, o sea, nos han puesto realmente una pared de papeles y de procedimientos para no sacar adelante una operación. Eso no es lo que la población está pidiendo. Hoy día la población nos está exigiendo que saquemos servicios de transporte de calidad y qué mejor que estos trenes que tienen una gran capacidad”, manifestó.

En ese sentido, Rocha exhortó al ministro César Sandoval a reconsiderar todos estos plazos, teniendo en cuenta que ya existe una vía la cual viene siendo utilizada todos los días para el transporte de carga.

Por su parte, Luis Quispe Candia, presidente de la ONG ‘Luz Ámbar’ y quien participó también de la mesa, dijo a El Comercio que en la cita se mencionó que se tiene pensado que haya dos viajes en la mañana, a las 5:30 y 7:30, y que en la tarde sea igual, dos viajes a partir de las 5.

Sandoval dijo que se reserva el derecho de entablar contra el alcalde de Lima las acciones legales correspondientes. (Foto: Composición)

Sobre esto, consideró que no es suficiente, y que es necesario que los viajes se implementen durante todo el día, pues a partir de las 10 de la mañana solo estarían disponibles los ‘chosicanos’ para las personas que quieran transportarse. “Entonces, urge la implementación de los dos rieles para un funcionamiento real del servicio”, sostuvo.

“Lo cierto es que por sentido común y por los medios de prensa que han mostrado el estado en que se encuentra todo el recorrido de la línea férrea, necesariamente hay que reestructurar la vía, probablemente volver a colocar los durmientes, hay que asegurar todo el transcurso, los pasos a nivel, de peatones y de vehículos, hay que establecer los paraderos“, añadió el experto.

MTC y Municipio de Lima: fuego contra fuego

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, ha cuestionado públicamente al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por su ausencia en la reunión técnica convocada por el MTC sobre el proyecto del tren Lima–Chosica el último martes.

Para Sandoval, la falta de asistencia de la autoridad edil refleja un desprecio a la convocatoria y sostuvo que dicha actitud es “parte de su naturaleza”. Pese a ello, reconoció que la MML sí envió un equipo técnico en representación.

“Lamento mucho (que no vaya) porque decía ‘hablemos’ y cuando decimos ‘vamos a hablar’, bueno, desprecia la convocatoria y eso es su naturaleza del señor, ¿qué puedo hacer? Pero también ha dicho que va a mandar un equipo técnico, de tal manera que con él o sin él, el municipio de Lima va a estar representado”, comentó.

A esto podemos añadir otras declaraciones vertidas anteriormente por el ministro, a manera de crítica, sobre el proyecto del tren y la gestión que ha tenido López Aliaga al respecto.

Por su parte, la tarde de este miércoles, López Aliaga arremetió contra Sandoval , lamentando que el asunto haya escalado y tenga que exponer públicamente su rechazo a su gestión al mando del MTC. Dijo que en un primer momento confió en él, pero que admite que fue un error hacerlo.

“Lamento que haya tenido que llegar a este punto. A este caballero lo recibí en mi oficina por lo menos tres veces. Vino a pedir apoyo porque quería ser ministro, confíe en él, pero me equivoqué. Estaba mil veces mejor el doctor Pérez Reyes, a quien respeto. Él me envió un documento firmado por el MTC, nosotros lo recibimos, lo firmarnos y lo devolvimos, pero el ministro actual no lo firma“, comentó.

El alcalde de Lima calificó a Sandoval de “esbirro” y lo exhortó a no olvidarse de que todos ellos, incluido el alcalde, son empleados públicos, por lo que su trabajo debe enfocarse en que la gente disfrute. Agregó que el ministro viene cumpliendo un “papelón” en el cargo.

“Está hablando cosas que no son reales. Este Estado necesita fusionar ministerios y desaparecer algunos, como el MTC, por ejemplo“, expresó.

Como respuesta, el ministro de Transportes y Comunicaciones desmintió desde sus redes sociales que se haya reunido tres veces con López Aliaga para que se le designe ministro de Estado. Asimismo, lo retó a que demuestre esa afirmación .

“ Eso es completamente falso . Nunca me reuní con él antes de ser designado ministro de Transportes y Comunicaciones. Que demuestre mi ingreso a la MML y las presuntas reuniones que alude antes que yo sea ministro de Estado”, manifestó.

Añadió sentirse sorprendido con el comportamiento del alcalde de Lima, más aun si “presume de ser un firme creyente” y, a la vez, que adopte una actitud “agresiva y llena de mentiras impropias de un seguidor de Dios”. “Ante tamañas mentiras, me reservo el derecho de entablar contra él las acciones legales correspondientes”, sostuvo.

A su turno, Rocha enfatizó a El Comercio que hasta ahora lo dicho por el MTC “son solo críticas, pero aportes no hay ninguno“. En ese sentido, dijo que le parece exagerado que el sector critique la llegada del tren por que no existe tal o cual infraestructura.

“En este caso, pedir un estudio de viabilidad en una línea donde hoy día circula la línea de carga, ya me parece excesivo, o sea, estamos hablando de una línea que está en pleno funcionamiento“, indicó.

Por otro lado, Rocha sostuvo que la Municipalidad de Lima tiene la intención de que, ya que el propio MTC ha descartado el inicio de operaciones del tren Lima - Chosica para este año, que este se de en el primer trimestre del 2026. Sin embargo, recalcó que esto dependerá de la existencia de una “voluntad política”.

“Con voluntad política, yo auguro que podríamos estar operando, si no más, el primer trimestre del 2026, si existe esas ganas de querer ayudar y apoyar”, afirmó.

¿Qué pasará ahora?

Todo hace ver que este jueves, desde las 9 am, se desarrollará tal como se había pactado una segunda mesa de trabajo con el fin de establecer consensos y decidir por la opción o propuesta más viable para destrabar el proyecto del tren.

Para ello, el ministro Sandoval sostuvo, finalizada la primera reunión, que se expusieron las propuestas y se recogió los puntos de vistas de todas las entidades participantes. Además, se acordó que cada entidad iba a acreditar a un menor número de representantes para que las delegaciones sean un poco más reducidas.

“Las propuestas se han desarrollado detalladamente, no han sido debatidas, han sido llevadas para evaluarlas y llevar la conclusión el día de jueves para ver cual de ellas será considerada e iniciar la posible solución de este problema”, agregó.

No obstante, el alcalde López Aliaga afirmó este miércoles, que no acudirá ningún representante de la MML a la reunión en el MTC , pues calificó a la cita de ser prácticamente una burla al no darle la inmediatez del caso al proyecto.

“Mañana (jueves) no va a ir nadie (de la MML). En esa mesa de diálogo que ponga su espejo y se mire la cara (el ministro). Basta de tomadura de pelo“, dijo el burgomaestre.

Contraloría inspecciona trenes

La Contraloría General de la República llevó a cabo el último viernes, una visita de inspección al primer lote de trenes donados a la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el fin de verificar su estado, procedencia y valorización. El vicecontralor Marco Argandoña fue quien encabezó la supervisión.

“Lo que hemos podido encontrar en esta visita es que, en principio, las placas de los coches del vagón señalan que el overhaul (mantenimiento) es del año 2002; no obstante, la municipalidad nos ha dicho que es del 2020, y nos van a entregar esa información”, declaró.

Asimismo, Argandoña informó que otro lote que se encuentra en un almacén de Aduanas en el Callao, será inspeccionado próximamente. En total, la donación de la empresa Caltrain comprende 90 vagones y 10 locomotoras.

Primer lote de trenes ya se encuentra en suelo peruano, aunque todavía quedan pendientes varias obras para su operación. (Foto: MML)

El funcionario subrayó que hasta el momento no se ha realizado ninguna prueba de funcionamiento de los trenes, y que el equipo técnico solo ha podido observar su estado de conservación. También señaló que la infraestructura y compatibilidad técnica son factores clave, y que para ello se requiere la participación del MTC, con quien existe un convenio.

Argandoña indicó que la Municipalidad de Lima debe iniciar un proceso de homologación técnica para validar el uso de los trenes en el país, así como formalizar la aceptación de la donación, que conlleva también el compromiso de asumir todos los gastos de traslado, operación y adecuación.

Sobre el aspecto económico, la Contraloría informó que se ha contratado a un consultor técnico para determinar el valor de los trenes con fines de aseguramiento. Finalmente, Argandoña anunció que el próximo 8 de agosto se emitirá un primer informe con los hallazgos preliminares de esta inspección.