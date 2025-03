"Sucamec debería tenernos informados del flujo de armas ilícitas en el país. Deberíamos tener claro cuáles son las rutas del contrabando y tráfico de armas, cuáles son las modalidades que emplean para que esas armas ingresen al mercado nacional. La Policía y las Fuerzas Armadas han tomado providencia sobre aquellos agentes que compran armas y al poco tiempo las denuncian como robadas y finalmente estas armas terminan en manos de los delincuentes. En algunos casos han establecido que estas armas son compradas y son vendidas al doble de su precio.





Todas las bandas tienen una cantidad importante de armamento, pero no todas son robadas, algunas no tienen data ni existencia a nivel nacional y no están registradas en Sucamec. Siempre han estado circulando de forma ilegal por el sistema de contrabando.





La Sucamec debería tener o potenciar su oficina de inteligencia para determinar qué porcentajes son armas denunciadas como robadas, qué porcentaje son de contrabando que ingresó al menudeo o a gran escala, determinar las rutas de ingreso, ya sea frontera, puerto o aeropuerto. Por lo que estamos pasando actualmente, la Sucamec debería convertirse en una superintendencia un poco más activa y operativa, que oriente la labor de la Policía".