La visita del papa León XIV al Perú durante seis días generó varios hechos bastante particulares, ya que en algunas situaciones el sumo pontífice rompió el protocolo, los asistentes no respetaron las medidas de seguridad o las personas se vieron sorprendidas por encontrarse al líder de la iglesia católica de manera circunstancial.

Las imágenes más comunes fueron cuando, en su traslado por el papamóvil, Robert Prevost les daba su bendición a bebés, los cuales eran acercados por los agentes de seguridad, pero también hubo otras situaciones que merecen ser recordadas:

Saludo del Papa a pasajeros del Metropolitano

Un momento memorable fue cuando los pasajeros de un bus del Metropolitano recibieron el saludo del Papa, ya que se encontraban al lado del vehículo que trasladaba a Robert Prevost por la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes rumbo al Gran Teatro Nacional, en el primer día de su visita al país.

El Papa canta vals peruano

El sumo pontífice se presentó, el pasado jueves 12 de noviembre, en los exteriores de la Catedral de Lima y cantó con las personas que estaban ubicadas en la plaza Mayor una parte del vals Contigo Perú. La emoción en su rostro era evidente. En ese mismo evento señaló de manera efusiva: “Es mi Perú”.

Le regalan su postre favorito

El papa León XIV protagonizó un emotivo encuentro con las monjas de la orden de las Carmelitas Descalzas, quienes le regalaron su postre favorito, un pie de limón, así como otros dulces tradicionales. La escena ocurrió tras una actividad en el Santuario Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo.

Mujeres rompen protocolo de seguridad

En la misa desarrollada el pasado sábado en las pampas de Pimentel, en Lambayeque, un grupo de mujeres abordó al Papa cuando él se dirigía al estrado, lo que originó la inmediata intervención de la guardia personal de Robert Prevost y de los agentes policiales. La situación no pasó a mayores.

Selfie con pilotos

El Papa se tomó un ‘selfie’ con los pilotos de la FAP Gino Burgos y Javier Rojas en el helicóptero que lo trasladó hasta la localidad de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, el pasado sábado.

Frenada

Otro incidente ocurrió, el último domingo en la noche, a la salida del aeropuerto, en el Callao, hacia la Nunciatura Apostólica, pues el chofer del vehículo en el que iba el Papa tuvo que frenar de golpe para evitar chocar con una moto de la policía que había detenido su marcha.

Balconazo

El Papa dio un balconazo en la Nunciatura Apostólica, ubicada en la avenida Salaverry, pero tuvo problemas con el micrófono, pese a los esfuerzos del nuncio apostólico Paolo Rocco por solucionar el tema. Robert Prevost esperó unos momentos en el balcón, incluso ingresó al inmueble, lo que hizo pensar a los presentes que se retiraba, pero regresó haciendo la clásica prueba de micrófono: “1, 2, 3”, y los gritos de euforia no se hicieron esperar.

🇵🇪 El papa León XIV ofreció la mañana de este lunes 16 de noviembre su último balconazo durante su visita al Perú. Desde la Nunciatura Apostólica, donde pasó su última noche en el país, el Pontífice dedicó unas palabras de agradecimiento a los fieles que llegaron hasta el lugar y compartió con ellos una bendición antes de continuar con sus actividades de despedida. — El Comercio (@elcomercio_peru) November 16, 2026

Impacto en el rostro

El papa León XIV recibió el impacto en el rostro de un denario que fue lanzado desde el público cuando él recorría en el papamóvil la base aérea Las Palmas, en Surco. A su regreso a Roma, dio por superado el incidente con buen humor: “Son cosas que se llevan en el corazón... quizás también en el ojo”.

Rompen mallas de seguridad

Las mallas de seguridad que separan los carriles de la Vía Expresa Sur fueron retiradas por grupos de personas que buscaban cruzar dicha arteria tras la culminación de la misa del Papa en la base aérea Las Palmas. Al parecer, no conocían las rutas de evacuación.