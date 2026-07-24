Bomberos controlan al 70% el incendio en fábrica de Yobel, pero trabajos podrían extenderse hasta tres días. (Foto: Joseph Angeles/@photo.gec)
Bomberos controlan al 70% el incendio en fábrica de Yobel, pero trabajos podrían extenderse hasta tres días. (Foto: Joseph Angeles/@photo.gec)
Por Redacción EC

Los bomberos continúan trabajando para extinguir el incendio que se desató la madrugada de este viernes 24 de julio en la fábrica de cosméticos Yobel, ubicada en la primera cuadra de la calle San Genaro, en el distrito de Los Olivos.

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