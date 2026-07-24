Los bomberos continúan trabajando para extinguir el incendio que se desató la madrugada de este viernes 24 de julio en la fábrica de cosméticos Yobel, ubicada en la primera cuadra de la calle San Genaro, en el distrito de Los Olivos.
Los bomberos continúan trabajando para extinguir el incendio que se desató la madrugada de este viernes 24 de julio en la fábrica de cosméticos Yobel, ubicada en la primera cuadra de la calle San Genaro, en el distrito de Los Olivos.
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El brigadier mayor CBP Marcos Pajuelo, jefe de la IV Comandancia Lima Centro, informó que las labores se han visto afectadas por el colapso del techo de uno de los almacenes de la planta, lo que dificulta el acceso a los focos del incendio.
“Todavía complejo (el trabajo) por el material que ha colapsado. Hay que hacer remoción de escombros. Eso complica el trabajo, porque en la parte inferior hay mucho material todavía prendido”, señaló en diálogo con RPP.
El representante del Cuerpo General de Bomberos precisó que, además del techo, también colapsaron los racks donde se almacenaba la materia prima.
“El techo del almacén. Y como todo el material, materia prima, estaba en racks, eso también ha colapsado y deberíamos estar trabajando por lo menos un día más, si es que no tenemos la maquinaria para hacer la remoción de escombros”, manifestó.
Asimismo, advirtió que las labores podrían prolongarse hasta por tres días si no se dispone de maquinaria especializada para retirar los escombros.
Al cierre de este informe, cerca de 30 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú permanecían en la zona atendiendo la emergencia. La institución indicó que el incendio se encuentra confinado, por lo que no existe riesgo de propagación a inmuebles vecinos, y estimó que el siniestro ha sido controlado en un 70%.
Pronunciamiento de Yobel
Mediante un comunicado, la empresa informó que, desde que se declaró el incendio, activó sus protocolos de seguridad y respuesta.
“Priorizando la protección de nuestros colaboradores y de todas las personas presentes en las instalaciones”, indicó la compañía.
Asimismo, señaló que mantiene una coordinación permanente con las autoridades y confirmó que el siniestro no dejó personas heridas ni víctimas mortales.
“Venimos brindando todas las facilidades y mantenemos una coordinación permanente con las autoridades competentes”, sostuvo.
La empresa también informó que suspendió las operaciones en la planta afectada y que colaborará con las investigaciones que realicen las autoridades para determinar el origen del incendio.
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Número de emergencias
Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.
También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.
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