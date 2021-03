Erickson García Amasifuén (29) un joven músico que quedó parapléjico el año pasado por asalto de Carlos Guzmán, conocido como ‘Caraqueño’, pide ayuda a las autoridades por las constantes amenazas de muerte que recibe. Comentó en TV que recibe llamadas, aparentemente desde un penal, en las cuales le piden dinero y si este no lo entrega, atentarían contra su vida. Asimismo, presume que estas amenazas estarían relacionadas.

“¿Me vas a mandar la plata o no me vas a mandar la plata?”, se escucha al sujeto. La víctima le responde: “No tengo nada que hablar contigo, no tengo dónde caerme muerto”. “Entonces no puedes, ¿no? Ya, ya, ya”, finaliza el extorsionador.

“Si va a seguir libre, va a seguir cometiendo crímenes, él estaba en la mototaxi y fue quien dio la orden para que me disparen, él me dijo: ´métele un plomazo´, así le dijo al chico que me disparaba”, señaló la víctima Erickson García, quien ahora teme por su vida y por la de su familia.

Cabe mencionar que Carlos Guzmán participó en el asalto del joven cantante Erickson García Amasifuén (29), a quien el año pasado, le robaron un parlante y su teléfono celular en Los Olivos.

De acuerdo con la víctima, el ‘Caraqueño’ estaba a bordo de una moto y fue él quien dio la orden para que su compañero lo dispare. Sin embargo, días después fue liberado porque no habían elementos agravantes en su contra.

En tanto, Guzmán fue detenido durante esta semana. De acuerdo con el coronel Johnny Huamán, jefe de la división de robos de la PNP, es la tercera vez que detienen a este delincuente por los constantes asaltos cometidos en diversos puntos de la capital.