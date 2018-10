El saliente alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, afirmó que durante su tercera gestión han realizado cientos de obras, pero que estas no se han conocido porque no gastó dinero en publicitarlas.



En entrevista con “Punto Final”, el líder de Solidaridad Nacional expresó que destinó todo los recursos de su presupuesto a inversión y no a publicidad. "Hemos hecho poca difusión, por eso me dicen 'Mudo'", aseguró.



Castañeda Lossio aseguró que ha realizado 1.500 proyectos en su última administración al frente de la Municipalidad de Lima y que los ha mantenido “casi silenciosamente”, lo que consideró como "un error".

Ante los cuestionamientos de los regidores sobre su poca presencia durante las sesiones de concejo de la comuna, el burgomaestre dijo que no acude porque ya todo está conversado previamente.

“Así duplico mi tiempo en otras gestiones. Ninguno (de los regidores) está privado ni con la boca cocida”, dijo.

Cuestionado sobre las obras que dejará, el alcalde precisó que en la quincena de diciembre entregará el malecón de la Costa Verde, entre Chorrillos y Magdalena. Mientras que el siguiente tramo, hasta La Perla, se culminaría en mayo o junio del próximo año.

Cuando fue increpado por la ampliación del Metropolitano hasta Carabayllo, Castañeda Lossio culpó a la "tramitología" en las obras. "En uno de los tramites se entrega la buena pro, entonces apelan. Y, luego, en la OCSE se demoran 8 meses en ratificar", aseguró.

Castañeda también defendió los arcos de los puentes Junín y Leoncio Prado, que la comuna instala en la Vía Expresa, entre Miraflores y Surquillo, y precisó que estos no son ornamentales, sino que cumplen "una función estructural".

Finalmente, ante las críticas por las rajaduras en el ‘by-pass’ de 28 de Julio, dijo: “Son falsas, son superficiales. Se quiere especular con eso”.