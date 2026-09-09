Entrevista a Luis Dyer, ministro de Salud. (Foto referencial: El Comercio)
Entrevista a Luis Dyer, ministro de Salud. (Foto referencial: El Comercio)
/ ANTONIO MELGAREJO
Por

El ministro de Salud, Luis Dyer, comentó el inicio de un plan de transformación digital para modernizar los establecimientos de salud en Lima. Con esta iniciativa, busca superar deficiencias de gestión e interconectar los sistemas de información institucionales del Minsa.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.