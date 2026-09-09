El ministro de Salud, Luis Dyer, comentó el inicio de un plan de transformación digital para modernizar los establecimientos de salud en Lima. Con esta iniciativa, busca superar deficiencias de gestión e interconectar los sistemas de información institucionales del Minsa.

El funcionario brindó estas declaraciones durante una entrevista concedida al programa “Tenemos que hablar” de El Comercio. “El Minsa hoy tiene un atraso tecnológico que hay que mejorar, y un tema de administración y gestión”, comentó.

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Luis Dyer dijo que estaría entregando resultados de este plan “en los primeros 100 o 120 días de los 4 hospitales y 41 centros de salud”.

“Ya estamos trabajando la transformación digital. Es un tema que ya se está implementando, en una primera etapa con 4 hospitales y 41 centros de salud en Lima. En la segunda etapa estamos entrando a 25 hospitales de Lima y más de 500 centros de salud. En la tercera etapa, estamos entrando ya a nivel nacional”, explicó.

Dyer reiteró que la prioridad es la interconexión y la interoperabilidad para tener una buena gestión de información sobre medicamentos disponibles, equipos faltantes y carencias de personal en alguna área médica específica. “Lo que estamos haciendo es más que un tema de digitalizar documentos (...) es crear interoperabilidad”.

El Ministerio de Salud, según Dyer, prevé reducir los tiempos de espera para consultas médicas y programaciones quirúrgicas en la red pública. Las autoridades gestionan convenios con el sector privado para acelerar el equipamiento tecnológico de las postas.

Decreto supremo formaliza la reorganización del Minsa impulsada por Luis Dyer

El Poder Ejecutivo declaró hoy en reorganización el Ministerio de Salud por un plazo de 90 días calendario mediante el Decreto Supremo N° 014-2026-SA. La norma publicada en el diario oficial El Peruano lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro Luis Dyer.

La Oficina de Organización y Modernización presentará un diagnóstico situacional en 60 días y la propuesta de una nueva estructura orgánica en 90 días. El proceso de reforma institucional se financia con el presupuesto de la entidad sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.