Luis Molina: “Los scooters vinieron a desordenar la ciudad” | [ENTREVISTA]

A poco más de 100 días en el sillón municipal de Miraflores, el alcalde Luis Molina, abogado y ex regidor que alcanzó el triunfo de la mano de Solidaridad Nacional, evalúa su gestión. En esta entrevista, también anuncia proyectos que, según él, buscan ordenar el distrito.



—¿Cómo encontró la Municipalidad de Miraflores?

En cuenta corriente encontré S/5 millones y una deuda de S/17 millones. He encontrado una economía municipal en déficit y un presupuesto de S/220 millones con 92% para gastos corrientes y administrativos y solo un 8% para obras. Por todo esto dispuse una política de austeridad para reducir el gasto burocrático e incrementar el presupuesto en obras y programas sociales.



Todo lo anterior es tema de la Contraloría General de la República, yo no tengo tiempo para eso.



►Scooter eléctrico: Miraflores plantea que se prohíba la circulación por veredas

►Miraflores: multarán a quienes entren con sus mascotas a locales de comida



—¿Encontró déficit financiero, pero no pedirá que se investigue?

Eso se soluciona con la recaudación, es un déficit solucionable, pero lo informo para que los vecinos sepan. No voy a pedir la intervención de la contraloría. Esto no es irregularidad, es simplemente un déficit.



—¿Considera que ha cumplido lo que prometió para estos 100 primeros días?

Hemos recuperado el principio de autoridad para combatir la inseguridad y el caos vehicular, también hemos recuperado el espacio público para que las familias vuelvan a disfrutar de la ciudad. Ese es el principal fin de esta gestión.



Prometí luchar contra la corrupción y en la primera sesión de concejo se aprobó la creación de una comisión de apoyo a la lucha contra la corrupción.

—Habla de principio de autoridad como uno de los principales logros, ¿considera que este no existía antes?

Prácticamente en la calle San Ramón (conocida como Calle de las Pizzas) no existía. Había prostitución, drogadicción, ‘peperas’, todo estaba en contra. Era tierra de nadie.



—¿En materia de seguridad ciudadana cuánto se ha avanzado?

Hemos intervenido la calle San Ramón, hemos recuperado los espacios públicos. Ahora es una vitrina de arte y música. Se hizo un concurso arquitectónico y ha ganado un grupo de gente joven. En base a sus ideas, se hará un bulevar en este importante lugar. El costo es de unos S/2 a S/3 millones, ya está presupuestado.



Hemos intervenido la calle Berlín, donde se han clausurado 18 locales por temas de higiene, salubridad y seguridad. También hemos aprobado la ordenanza sobre cambistas con la finalidad de proteger su seguridad, la de los vecinos y visitantes. Les estamos dando plazo hasta el 30 de setiembre para dejar las calles. La municipalidad los va a apoyar.

—En San Isidro esta decisión llegó al plano judicial, ¿ha conversado con ellos?

No he conversado. Se ha tomado la medida nomás. Acá hemos mejorado la ordenanza de San Isidro para que el Poder Judicial no la tache, porque lo que queremos hacer es recuperar el principio de autoridad y la seguridad de los vecinos. Los cambistas son los más vulnerables, solo en los últimos meses ha habido como cinco robos.



—Inicialmente propuso prohibir dos personas en motos lineales, ¿desistió de esa iniciativa?

Las motos lineales entraban con sicarios a matar gente en Tarata. Lo que hice primero es poner el tema en agenda, pensaba sacar una ordenanza, pero Miraflores no es una isla, el problema es transversal. Así que preparamos una iniciativa legislativa y se la presenté a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno. Ahora el proyecto está en debate.



No busco que se prohíban dos personas, sino que haya restricciones. Dos hombres no van. Hombre y mujer sí, porque es una pareja, familia. Mujer y hombre tampoco van porque la mujer puede manejar y el hombre asalta. Dos mujeres sí van.

—¿Asume que una pareja solo está integrada por un hombre y una mujer?, ¿no le parece discriminatorio?

Dos hombres son asaltantes. Es poco probable ver a mujeres robando en moto. Yo estoy dando una solución como la que hay en Colombia, donde ha sido un éxito, se redujo el 50% de delitos y el 50% de accidentes de tránsito.

—Su gestión alista una ordenanza para regular los scooters eléctricos, ¿en qué consistirá esta norma?

Esta ordenanza la hicimos junto a Lima Cómo Vamos y será aprobada la próxima semana.



Estas empresas (Movo y Grin) vinieron a desordenar la ciudad. Ahora tienen que pagar S/61 mil en multas por los 145 scooters que invadían la vía pública e incautamos. En adelante (los scooters) no podrán ir por las veredas, irán por las ciclovías; y donde no hay, por el lado derecho de la pista y en el mismo sentido que los automóviles. La velocidad máxima será de 20 kilómetros por hora para evitar que sucedan accidentes como el de San Isidro. Podrán estacionarse solo en lugares autorizados que designaremos.



La ordenanza alcanza también a las bicicletas y motos de delivery, estas [los repartidores] tendrán prohibido subir a los edificios. Los vecinos que pidan este servicio tendrán que bajar a recoger [sus pedidos].



—¿En qué estado se encuentran las obras del bicentenario que anunció?

En este momento, no hay presupuesto para hacer esas obras. Estamos haciendo los expedientes y una vez que los tengamos pediremos la financiación, ya estamos hablando con el Ministerio de Vivienda. Lo que sí haremos ahora es la restauración y museografía de la Casa Ricardo Palma. La restauración del mural en la Vía Expresa, el nuevo bulevar de la calle San Ramón y el pasaje Figari. De acá a 30 días se presentarán la veterinaria municipal y la clínica de salud Miraflores.

—Varios funcionarios de la gestión de Luis Castañeda trabajan con usted, ¿contratarlos fue devolver un favor político?

Yo trabajé en la Municipalidad de Lima como coordinador parlamentario y veía quién trabajaba y quién no. De los 53 cargos de confianza contraté a 16 (de la gestión de Castañeda). Todos son técnicos, ninguno es militante (de Solidaridad Nacional). Pensaron que ganarían más que en Lima, pero con la política de austeridad que tenemos he bajado el sueldo en 30%.



—¿Sigue respaldando a Luis Castañeda?

Sí, hasta que no se pruebe lo contrario. Si hay algo de corrupción, renuncio inmediatamente, mientras tanto seguiré (como militante en Solidaridad Nacional).