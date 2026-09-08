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Resumen

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La implementación del carril bidireccional exclusivo para el Corredor Azul modificó las rutas de los colectivos que circulaban por la avenida Arequipa. El Comercio constató que varios de estos vehículos ahora utilizan vías como Petit Thouars, 28 de Julio y Paseo de la República para continuar sus recorridos y recoger pasajeros. El presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados, Luis Quispe Candia, advierte durante su entrevista con este Diario, que la medida puede despejar la avenida Arequipa, pero al mismo tiempo traslada el problema hacia otras calles.

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