La implementación del carril bidireccional exclusivo para el Corredor Azul modificó las rutas de los colectivos que circulaban por la avenida Arequipa. El Comercio constató que varios de estos vehículos ahora utilizan vías como Petit Thouars, 28 de Julio y Paseo de la República para continuar sus recorridos y recoger pasajeros. El presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados, Luis Quispe Candia, advierte durante su entrevista con este Diario, que la medida puede despejar la avenida Arequipa, pero al mismo tiempo traslada el problema hacia otras calles.

¿Era previsible que los colectivos buscaran otras vías después de la implementación del carril bidireccional en la avenida Arequipa?

Sí. Era previsible porque Lima no tiene un sistema integrado de transporte. El colectivo existe porque hay una demanda de pasajeros que necesita trasladarse rápidamente y tener la posibilidad de viajar sentada.

Entonces, cuando se restringe su circulación en una determinada vía, estos vehículos necesariamente buscan otras rutas para continuar prestando el servicio. El problema no desaparece porque se les retire de una avenida.

¿Qué evaluación hace de la medida implementada en Arequipa?

Considero que es una medida paliativa. Puede ser positiva para ordenar la avenida Arequipa y retirar a los colectivos de ese tramo, pero no es la solución definitiva.

Lo que estamos viendo ahora es justamente eso, los colectivos están buscando vías paralelas, como Petit Thouars o Paseo de la República, porque necesitan mantener sus recorridos y atender a los pasajeros.

Entonces, ¿el problema simplemente está cambiando de lugar?

Exactamente. Se está resolviendo un problema puntual en una avenida, pero el fenómeno del transporte informal continúa.

El colectivo no está solamente en Arequipa. También existe en otras vías principales de Lima. Mientras no se resuelva el problema estructural del transporte público, estos vehículos van a seguir apareciendo donde exista demanda.

¿Por qué los pasajeros siguen utilizando los colectivos pese a los intentos de la autoridad por retirarlos?

Porque el colectivo se ha convertido en una alternativa frente a las deficiencias del transporte urbano.

El pasajero quiere llegar rápido a su destino y, además, quiere tener un asiento. Si el transporte formal no le ofrece esas condiciones, buscará otra alternativa.

Por eso no considero que el problema pueda solucionarse únicamente con sanciones o retirando a los colectivos de determinadas avenidas. Hay que ofrecerle al usuario una alternativa formal que sea competitiva.

¿Las sanciones contra los colectivos han demostrado ser insuficientes?

Sí. Se han realizado operativos y se han aplicado sanciones contra los colectivos en diferentes puntos de Lima, pero eso no ha significado que desaparezcan.

Incluso cuando se interviene una zona, los conductores buscan otra ruta. Esto demuestra que no estamos ante un problema exclusivamente de fiscalización, sino ante un problema de oferta de transporte.

LIMA 08 DE MAYO DEL 2023 REGISTRO GRAFICO DE LAS RUTAS DE LOS COLECTIVOS INFORMALES QUE PARTE DEL CENTRO DE LIMA Y SE DESPLAZAN POR TODA LA AVENIDA AREQUIPA HASTA EL DISTRITO DE MIRAFLORES. SEGUN UN INFORME PERIODISTICO ESTOS TAXIS COLECTIVOS INFORMALES OPERADA POR VARIAS MAFIAS QUE SE DISTINGUEN POR STICKERS. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

¿Qué papel juega en esto el Corredor Azul?

El Corredor Azul forma parte de un sistema que debería ofrecer una alternativa eficiente al usuario. El problema es que la oferta actual no es suficiente para atender toda la demanda.

Cuando se implementó este corredor se buscaba ordenar el transporte y retirar determinadas unidades de las vías. Sin embargo, si el sistema formal no tiene la cantidad y frecuencia necesarias, el pasajero seguirá buscando otras opciones.

¿Qué ha ocurrido históricamente con el transporte público de Lima?

En Lima se han planteado diferentes modelos que no llegaron a consolidarse como un sistema integrado.

El Metropolitano se inauguró en 2010 y se planteó inicialmente una red de corredores segregados. Posteriormente se optó por los llamados corredores complementarios, entre ellos el Corredor Azul.

Mi crítica es que estas políticas no han logrado construir un sistema que atienda integralmente la demanda de transporte de Lima.

¿Y qué consecuencias tiene esa falta de integración?

Que tenemos sistemas que funcionan de manera aislada y una gran cantidad de transporte convencional e informal que continúa ocupando las principales vías.

Por eso considero que no se puede solucionar el problema interviniendo solamente una avenida. El transporte de Lima debe ser abordado como un sistema completo.

Evolución de los colectivos en Lima Los colectivos en Lima han tenido presencia en las calles de Lima antes de la implementación del Metropolitano. (Fotos: archivo EC). 1 / 7 Evolución de los colectivos en Lima Los colectivos en Lima han tenido presencia en las calles de Lima antes de la implementación del Metropolitano. (Fotos: archivo EC). 2 / 7 Evolución de los colectivos en Lima Los colectivos en Lima han tenido presencia en las calles de Lima antes de la implementación del Metropolitano. (Fotos: archivo EC). 3 / 7 Evolución de los colectivos en Lima Los colectivos en Lima han tenido presencia en las calles de Lima antes de la implementación del Metropolitano. (Fotos: archivo EC). 4 / 7 Evolución de los colectivos en Lima Los colectivos en Lima han tenido presencia en las calles de Lima antes de la implementación del Metropolitano. (Fotos: archivo EC). 5 / 7 Evolución de los colectivos en Lima Los colectivos en Lima han tenido presencia en las calles de Lima antes de la implementación del Metropolitano. (Fotos: archivo EC). 6 / 7 Evolución de los colectivos en Lima Los colectivos en Lima han tenido presencia en las calles de Lima antes de la implementación del Metropolitano. (Fotos: archivo EC). 7 / 7

¿Qué debería hacerse entonces para reducir la presencia de colectivos?

La única forma, desde mi punto de vista, es implementar un sistema integrado de transporte que sea realmente competitivo.

El pasajero tiene que encontrar un sistema que le permita llegar más rápido, pagando menos y realizando los transbordos necesarios de manera eficiente. Si el transporte formal ofrece mejores condiciones que el colectivo, la demanda por el servicio informal disminuirá.

¿Qué características debería tener ese sistema integrado?

Se necesita una renovación importante de la flota. Mi propuesta contempla alrededor de 15 mil buses eléctricos para Lima, además de un proceso de incorporación y reorganización de los operadores que actualmente participan en el transporte.

La idea es que exista una participación del Estado y del sector privado, mediante un modelo que permita garantizar la inversión y la operación del sistema.

También se requiere retirar progresivamente las unidades antiguas que actualmente circulan por la ciudad y reemplazarlas por vehículos de mayor capacidad y mejores condiciones.

¿Eso significa que los actuales propietarios de combis y buses deberían salir del sistema?

No necesariamente. Los actuales propietarios pueden organizarse, asociarse y participar en el nuevo sistema, siempre que cumplan con las condiciones que se establezcan.

Lo que no podemos hacer es mantener indefinidamente el mismo modelo de transporte que tenemos desde hace décadas.

Tenemos que pasar de un sistema basado en miles de unidades pequeñas y operadores dispersos a uno organizado, con vehículos de mayor capacidad y una planificación integral.

¿Puede desaparecer el colectivo de Lima?

Sí, pero no simplemente mediante prohibiciones. No se puede decir: ‘Cuando tengamos 15 mil buses eléctricos circulando en Lima, ese día van a desaparecer los autos colectivos’. El colectivo desaparecerá cuando deje de ser necesario para el pasajero. Si una persona puede subir a un bus, hacer un transbordo y llegar más rápido y a menor costo que utilizando un colectivo, naturalmente elegirá el transporte formal.

Colectivos El Comercio constató que varios de estos vehículos ahora utilizan vías como Petit Thouars, 28 de Julio y Paseo de la República para continuar sus recorridos y recoger pasajeros. (Fotos: Mario Zapata / GEC). 1 / 4 Colectivos El Comercio constató que varios de estos vehículos ahora utilizan vías como Petit Thouars, 28 de Julio y Paseo de la República para continuar sus recorridos y recoger pasajeros. (Fotos: Mario Zapata / GEC). 2 / 4 Colectivos El Comercio constató que varios de estos vehículos ahora utilizan vías como Petit Thouars, 28 de Julio y Paseo de la República para continuar sus recorridos y recoger pasajeros. (Fotos: Mario Zapata / GEC). 3 / 4 Colectivos El Comercio constató que varios de estos vehículos ahora utilizan vías como Petit Thouars, 28 de Julio y Paseo de la República para continuar sus recorridos y recoger pasajeros. (Fotos: Mario Zapata / GEC). 4 / 4

¿Qué debería hacer la autoridad para evitar que las restricciones en una avenida generen nuevos puntos de congestión?

Es difícil impedir completamente que los colectivos busquen nuevas rutas. Si se les restringe una vía, van a tratar de encontrar otra.

Lo que sí puede hacer la autoridad es anticipar ese comportamiento y acompañar cualquier modificación de tránsito con un plan integral de fiscalización, gestión de circulación y mejora del transporte público.

Pero, nuevamente, eso será una solución temporal si no se mejora la oferta del sistema.

¿Entonces considera que el carril bidireccional de Arequipa puede funcionar?

Puede funcionar para el objetivo específico para el que fue diseñado, el priorizar al Corredor Azul y ordenar la circulación en el tramo intervenido. La propia ATU planteó el proyecto como un piloto para evaluar su funcionamiento y mejorar los tiempos de viaje del corredor.

Pero no debemos confundir eso con solucionar el problema del transporte informal en Lima.

La medida puede despejar la avenida Arequipa, pero si los colectivos aparecen en otras calles, entonces el problema continúa bajo otra forma.

¿Cuál es entonces su conclusión sobre lo que está ocurriendo en Arequipa?

Que el desplazamiento de los colectivos era una consecuencia previsible de la medida.

Se puede retirar a los colectivos de una avenida, pero mientras exista una demanda insatisfecha de transporte rápido y accesible, ellos van a buscar dónde prestar ese servicio.

Por eso el debate no debería ser solamente “cómo sacamos a los colectivos de Arequipa”, sino “cómo hacemos que los pasajeros ya no necesiten utilizar colectivos”.