Municipalidad de Lima realiza simulacro ante lluvias intensas y huaicos en Lurigancho-Chosica

La Municipalidad Metropolitana de Lima realizó el I Simulacro ante Lluvias Intensas y Huaicos en el distrito de Lurigancho–Chosica, zona priorizada por su alta exposición a la activación de quebradas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de la población frente a emergencias ocasionadas por fenómenos climáticos.

La actividad fue ejecutada por la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y se desarrolló en la losa deportiva de la Asociación de Pobladores Chosica Vieja, donde se simuló la ocurrencia de un huaico provocado por lluvias intensas. Durante el ejercicio, se activaron las alarmas comunitarias y los vecinos colocaron sacos terreros como primera medida de contención, en coordinación con el Comité Comunitario de Gestión del Riesgo de Desastres y sus brigadas.

Lima Metropolitana refuerza prevención ante huaicos con simulacro en Lurigancho–Chosica. (Foto: Andina)

Asimismo, se puso a prueba el funcionamiento de las barreras canalizadoras adquiridas por la Municipalidad de Lima y entregadas al gobierno local, las cuales están destinadas a reforzar la conducción del agua hacia zonas seguras y reducir el impacto de eventuales desbordes.

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la comuna limeña, Mario Casaretto, indicó que este simulacro forma parte del plan preventivo impulsado en los distritos con mayor vulnerabilidad.

Casaretto remarcó la importancia del trabajo articulado con la población, al considerar que la comunidad es la primera en responder ante una eventual activación de quebradas.

El simulacro incluyó acciones de búsqueda y rescate a cargo de brigadas de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana, atención prehospitalaria en el área de concentración de víctimas, control de un conato de incendio y la participación de maquinaria municipal en la remoción simulada de escombros.

Simulacro por lluvias intensas evalúa respuesta comunitaria en zona vulnerable de Chosica. (Foto: X/@MuniLima)

De acuerdo con el reporte técnico elaborado mediante la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), se registraron de manera hipotética ocho viviendas inhabitables, dos destruidas y 15 afectadas, además de 28 personas damnificadas y 58 afectadas, lo que permitió evaluar los niveles de coordinación entre la Municipalidad de Lima, el gobierno local y el Instituto Nacional de Defensa Civil.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

