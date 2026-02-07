Municipalidad de Lima realiza simulacro ante lluvias intensas y huaicos en Lurigancho-Chosica

Resumen

Chosica pone a prueba su capacidad de respuesta en simulacro por huaicos. (Foto: X/@MuniLima)
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima realizó el I Simulacro ante Lluvias Intensas y Huaicos en el distrito de Lurigancho–Chosica, zona priorizada por su alta exposición a la activación de quebradas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de la población frente a emergencias ocasionadas por fenómenos climáticos.

