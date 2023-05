Era una noche esperada, casi soñada, que estuvo a punto de convertirse en una tragedia. Casi 3.000 personas esperaban con ansias el 29 de abril para asistir al evento ‘Qarola’ en Lurín. Sin embargo, los asistentes no imaginaron que iban a resbalarse por un desagüe, además de ser empujados por un gran tumulto de gente. Incluso algunos presentaron lesiones debido a la caída de los boxes.

El inicio

El evento fue anunciado desde el 24 de marzo a través de la cuenta de Instagram de ‘Qarola’. La entrada general costaba 60 soles en preventa y posteriormente llegó a costar 80 soles. El precio de los boxes oscilaba entre 1.500 y 2.500 soles. El grupo musical ‘Márama’ y el artista Yera iban a ser los invitados especiales.

¿Qué pasó en 'Qarola'?

Los asistentes estuvieron expuestos a peligros en todo momento. En redes sociales se difundieron quejas públicas sobre la falta de organización que ellos mismos evidenciaron antes de ingresar al local ubicado en Lurín.

La entrada se encontraba inundada debido a un desagüe. Muchos de los seguidores se resbalaban en el charco y otros decían sentirse asfixiados. Aunque se tenía que mostrar un código QR para confirmar la compra del boleto, este no se verificó adecuadamente. La falta de personal de seguridad provocó que el recinto estuviera abarrotado y se sospecha que se excedió el límite de capacidad.

Los heridos

A pesar del exceso de asistentes, el evento continuó mientras se esperaba la presentación de ‘Márama’ en el escenario. En ese momento, se desató una pelea entre algunos jóvenes. De repente, uno de los boxes se derrumbó, provocando pánico.

Los asistentes se agarraron de las barandas para evitar caídas. Algunos informaron que vieron a personas que estaban siendo trasladadas en camillas, aparentemente por lesiones sufridas durante el colapso del box.

#marama #lurin #fyp #viral #denunciapublica #qarolalima #lima ♬ sonido original - Danna Antunez @dannaantunez QAROLA - MARAMA 29 - 30 de abril COMO A LAS 2 de la mañana aprox todo el evento estaba demasiado lleno, desde el comienzo se vió la mala organización, al entrar fue horrible la gente era demasiada todos empujaban *tengo video de eso* en fin cuando se cayo esa parte del video todos corrieron yo estaba al costado fue como un temblor COMO ES POSIBLE QUE SOBRE VENDAN ENTRADAS Y DEJEN SUBIR A MAS GENTE DE LO PERMITIDO! #qarola

Cancelación de la presentación de 'Márama'

El evento siguió sin que se anunciara la cancelación del concierto de ‘Márama’ en ese momento. El público se enteró de la cancelación de la presentación a través de las redes sociales de los artistas, quienes se vieron obligados a tomar tal decisión debido al reporte de heridos.

Testimonios

Verónica Rios comentó a El Comercio que, debido al tráfico en las inmediaciones del local, los asistentes se vieron obligados a caminar hasta la puerta. “Eran unos 20 a 30 metros de camino inundado. Teníamos dos opciones, pasar por ese gran charco de agua o meternos entre los arbustos de unos terrenos”, dijo.

La entrada era virtual. Sin embargo, los testimonios aseguraron que el personal de seguridad no estaba escaneando el QR (la entrada) debido a que no llegaba la señal.

Cuando Verónica llegó, había una gran cantidad de gente que quería entrar por una reja pequeña. “Yo me estaba asfixiando, las personas se colaban y empujaban”, indicó. Al ingresar, constató que había un promedio de 3.000 personas. “ Era casi la 1:30 de la mañana cuando se cayó el primer box (...) Estuve perdida por dos horas y no podía comunicarme con nadie ya que no había señal”, dijo.

Verónica contó que a las 2 de la mañana se apagó la música. El personal de seguridad le comentó que el evento no había terminado, sino que estaban esperando a que los miembros de la municipalidad dejen de merodear por la zona.

Al día siguiente, mandó su queja al equipo de ‘Qarola’ a través de Instagram. No obstante, no recibió respuesta. Por otro lado, ha hecho una denuncia por los canales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) . “Ya no quiero ir a un evento similar, he quedado traumada”, dijo.

Al día siguiente, Verónica mandó su queja al equipo de ‘Qarola’ a través de Instagram.

Mariana Manyari también compartió su testimonio a este Diario. Junto a su grupo de amigos, trató de dirigirse a la puerta, fue un recorrido de 20 minutos. “Mi pie se quedó atorado por el desagüe, tuvo que venir alguien a ayudarme”, contó.

Sostuvo que las chicas gritaban y lloraban porque las estaban aplastando en la cola. “ Los de seguridad no hacían nada a pesar de que les dije que me ayuden porque me estaba ahogando”, aseguró.

Resaltó que no estaban escaneando el QR (la entrada) debido a que no llegaba la señal. “Cuando entré, estaba en un box. En ese momento, sentí un fuerte movimiento del piso , pensé que era un terremoto. Luego veo que un box cercano al mío se desplomó. En total fueron tres boxes los que terminaron en el suelo”, mencionó.

Mariana contó que estaba muy asustada porque los miembros de seguridad desaparecieron. “Deberían de devolverle la plata a las personas que salieron lastimadas y a todos los que pagaron en general”, dijo. Aseguró que ese mismo día estaban viendo un promedio de 400 entradas extra hasta por 250 soles.

Valeria Vera es otra de las asistentes que se llevó una terrible experiencia del evento, ella fue a celebrar el cumpleaños de una amiga. “Mientras más te acercabas a la puerta, te dabas cuenta de que era demasiada gente. Llegamos a las 11:50 de la noche y terminamos entrando a las 12:30 ″, contó. Aseguró que en las puertas solo habían de dos a seis integrantes de seguridad. “La cola era horrible, muchas personas estaban desmayándose. Trataba de no entrar en pánico”, dijo.

Agregó que, por un momento, vio que los boxes estaban llenos. Sin embargo, en un par de minutos, se percató de que ya no había nadie. “Es ahí donde nos dimos cuenta de que las plataformas se cayeron”, mencionó.

Valeria contó que la música se apagó y la gente empezó a irse. “Esto pudo terminar en una desgracia como Utopía, han puesto en riesgo la vida de mucha gente. Realmente fue una situación bien desesperante”, sostuvo.

Análisis

Carlos Zúñiga, especialista en defensa del consumidor, sostiene que el Indecopi tendrá que determinar la responsabilidad de los organizadores del evento. “El Código de Defensa del Consumidor establece que l a multa puede ser de hasta 450 UTI; es decir, un poco más de 2 millones de soles . La entidad puede imponer otras acciones correctivas”, dijo.

El experto señaló que los afectados del desplome de los boxes podrían tomar medidas judiciales. Asimismo, resaltó la importancia de hacer el reclamo virtual a través de los canales del Indecopi, adjuntando toda la evidencia.

Juan Ñahue, abogado experto en protección al consumidor, agregó que se ha vulnerado el deber de idoneidad; es decir, cuando no se ofrece al usuario lo promocionado y su expectativa se ve afectada. “En ese sentido, el Indecopi, ante cualquier incumplimiento al Código de Protección y Defensa del Consumidor, puede dictar medidas como la devolución del valor del cobro realizado por cada entrada ”, dijo.

Añadió que es importante conservar el comprobante de pago o entrada, el aviso publicitario y cualquier otro documento que sirva como prueba. “El reclamo también se puede presentar a través del libro de reclamaciones virtual”, contó.

Indecopi inicia investigación

El Indecopi, a través de la Dirección de Fiscalización, inició una investigación de oficio para determinar responsabilidades debido a la cancelación del concierto del grupo musical ‘Márama’, programado para el pasado 29 de abril, en el Green Arena de Lurín.

Mediante un comunicado, indicó que los organizadores de la citada actividad no habrían cumplido con la presentación del grupo anunciado, además de poner en riesgo la seguridad de los asistentes.

Los descargos

A través de su cuenta de Instagram, Green Arena brindó sus descargos, señalando que “no fuimos el ente organizador del evento. Nosotros somos una empresa de alquiler de locación para la realización de eventos (...). Alquilamos nuestro local a la productora ‘Qarola Producciones’. En cuanto tomamos conocimiento de lo que estaba sucediendo, indicamos que se suspenda el evento debido a la sobreventa de entradas y la falta de organización”.

Por su parte, el equipo de ‘Qarola’ también se pronunció al respecto. “Queremos ofrecerles nuestras más sinceras disculpas a todos los asistentes e informarles que estamos trabajando arduamente en las acciones que resulten necesarias. Nos estamos contactando con los afectados para conocer sus casos y tomar las acciones que correspondan (...). Colaboraremos con las autoridades para las investigaciones”, dijeron.

Cuenta de Instagram de 'Qarola'.