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Bomberos atienden una emergencia de fuga de gas en la avenida República de Panamá, en Surquillo | Foto: Jesús Saucedo @photo.gec
Bomberos atienden una emergencia de fuga de gas en la avenida República de Panamá, en Surquillo | Foto: Jesús Saucedo @photo.gec
Por Redacción EC

La empresa Luz del Sur informó la suspensión temporal del suministro eléctrico en diversos sectores de los distritos de Miraflores y Surquillo este lunes, de forma preventiva ante la fuga de gas natural reportada en la zona.

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