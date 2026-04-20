Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La empresa Luz del Sur informó la suspensión temporal del suministro eléctrico en diversos sectores de los distritos de Miraflores y Surquillo este lunes, de forma preventiva ante la fuga de gas natural reportada en la zona.
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