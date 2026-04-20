La empresa Luz del Sur informó la suspensión temporal del suministro eléctrico en diversos sectores de los distritos de Miraflores y Surquillo este lunes, de forma preventiva ante la fuga de gas natural reportada en la zona.

Según el comunicado oficial de la concesionaria eléctrica, la interrupción del servicio se realizó a solicitud expresa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. El suministro será repuesto de manera progresiva una vez que la situación de riesgo sea atendida totalmente.

El incidente que motivó la restricción eléctrica ocurrió aproximadamente a las 9:15 a.m. en la cuadra 50 de la avenida República de Panamá, en Surquillo, cuando se perforó accidentalmente una tubería matriz de gas natural mientras realizaba trabajos de construcción en el suelo.

La rotura generó una rápida dispersión del combustible, activando los protocolos de seguridad de las empresas de servicios públicos.

Al menos ocho unidades de bomberos se desplazaron al lugar para controlar la fuga y reducir el peligro en la zona urbana.

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