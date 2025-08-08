Machu Picchu: ¿Por qué Mincul sigue vendiendo de forma presencial boletos a ciudadela pese a cuestionamientos?

MIRA AQUÍ: El inesperado giro que dio el caso del adolescente que salió de su casa y que su madre reportó como desaparecido

En los últimos días se han registrado en los exteriores de la boletería del Centro Cultural de Machupicchu Pueblo largas filas de turistas que pugnan por comprar una entrada a la ciudadela inca.

Machu Picchu fue declarada como una de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo Moderno y es el destino turístico más emblemático del Perú. Foto: Andina

Venta presencial de boletos se aplica desde el 2022, asegura Ministerio de Cultura

Moira Novoa Silva, viceministra de Patrimonio Cultural de Industrias Culturales, indicó a El Comercio que desde el 1 de agosto se ha implementado un nuevo protocolo de venta de boletos, lo que implica que los mil tickets serán vendidos de manera directa y sin entrega previa de los pretickets, y que, hasta el momento, los resultados son “óptimos”.

“Las ventas la estamos realizando en aproximadamente entre 25 a 30 minutos, es un tiempo bastante rápido de atención a través de las cinco ventanillas y estamos visualizando en tiempo real la disponibilidad de boletos porque estamos en una demanda alta y no podemos vender más de mil boletos”, indicó la funcionaria.

Remarcó que en la plataforma virtual no hay disponibilidad de boletos hasta mediados de setiembre y que, como medida excepcional, se ha decidido adelantar por unos días la venta de tickets de forma presencial. No obstante, aclaró que solo se permite el ingreso de 5.600 personas al día a la ciudadela inca.

Esta es la plataforma en la que se puede reservar una entrada para Machu Picchu.

“Ahora están llegando dos mil turistas a Machupicchu Pueblo, pero solamente se venden mil por día, obviamente habrá un número que se quedará en el aire y estamos tomando medidas excepcionales dada la alta demanda, como adelantar la venta (de boletos), tal es así que hasta el jueves 7 (de agosto) están copados (los cupos), ya no hay disponibilidad de boletos”, refirió.

Novoa Silva precisó que la venta presencial de boletos a Machu Picchu se aplica desde el 2022, bajo la gestión de la entonces ministra de Cultura Betssy Chávez, tras el desarrollo de un conflicto social.

“Es un acuerdo que viene del 2022 bajo la gestión de la exministra Betssy Chávez que, en el marco de un conflicto social, se acordó la venta presencial de 1000 boletos en el mismo pueblo a fin de dinamizar la economía. Somos respetuosos y lo estamos cumpliendo”, afirmó.

La viceministra de Patrimonio Cultural de Industrias Culturales reveló a El Comercio que la venta de boletos de ingreso a Machu Picchu ha alcanzado la cifra de 1.2 millones en lo que va de enero a agosto del 2025, cantidad similar a la registrada en el 2019, es decir, se llegó a lo reportado en la etapa prepandemia, por lo que cuestionó a los operadores de turismo por referirse a supuestas cancelaciones de paquetes turísticos.

“Hasta agosto del 2025 hemos igualado a lo de prepandemia, en el 2019, ya que Cusco, ese año, recibió 1.2 millones de visitantes. En general, el Perú recibió 4.4 millones (de turistas) y, de esa cifra, 1.2 millones fueron a Machu Picchu, a Cusco. Ahora tenemos el reporte que, a agosto del 2025, estamos en 1.2 millones de boletos vendidos. Eso significa que, al cierre del año, habremos superado el 2019, el año prepandemia. Esto contradice lo que están diciendo los operadores, sobre que se están cancelando viajes, que todo es un caos”, aseveró.

Ministerio de Cultura ha reportado que se ha vendido, de enero a agosto del 2025, más de 1.2 millones de boletos para ingresar a Machu Picchu.

“Quisiera que me muestren data, que precisen la data de qué cancelaciones están dando, porque nuestro reporte es que ya tenemos 1.2 millones de boletos vendidos”, agregó.

Denuncian que algunas agencias de turismo promocionan servicios que incluyen entradas a Machu Picchu

Juan Stoessel, CEO de la cadena de hoteles Casa Andina, indicó que existen agencias de turismo ubicadas en Machupicchu Pueblo que ofrecen sus paquetes turísticos y que incluyen entradas a la ciudadela de Machu Picchu, pese a que, por la alta demanda, ya no hay boletos.

“Hay varias agencias de la localidad que le están diciendo a los turistas que si no consiguen entradas en la plataforma, ellos les garantizan la entrada. Estas agencias están generando paquetes con estas entradas”, manifestó Stoessel.

Remarcó que el sistema presencial de venta de entradas genera largas filas de turistas por varias horas en Machupicchu Pueblo por acceder a un boleto, lo que afecta la imagen del país.

Cuestionó que la viceministra de Patrimonio Cultural de Industrias Culturales, Moira Novoa Silva, señale que no hay problemas en el tema de venta de entradas a Machu Picchu y que señale como responsables a las agencias de turismo.

Piden a autoridades investigar gestión de la venta de entradas a Machu Picchu

El sistema de venta presencial de entradas para Machu Picchu debería ser investigado por las autoridades, ya que hay indicios de que la gestión de los boletos no es transparente, indicó el presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, Carlos González Pilares.

Remarcó que una muestra de esa situación es que, según dijo, los tickets para la ciudadela inca se acaban antes de que comience la venta o que haya pocos boletos disponibles en las primeras horas del día.

“Se sigue evidenciando que los boletos se acaban inclusive antes de que se haya iniciado la venta, eso es algo muy sospechoso, y exigimos que haya una investigación de parte de Contraloría y de las autoridades pertinentes porque existen indicios de que la gestión de los boletos no es transparente”, puntualizó.

“Es muy preocupante para los operadores de que se inicie la venta y ya hay cantidades ingentes de boletos que ya no están disponibles. Hay indicios de que existiría algún tipo de acaparamiento tal vez. Lo que preocupa a los operadores de turismo es que no hay información ni transparencia de parte de las autoridades, no se responde a las consultas o dudas, y esto genera desconfianza”, agregó.

Además, advirtió que la pretensión de los turistas de obtener un boleto para Machu Picchu ha causado que se formen largas filas en un contexto de que la temperatura ha descendido “de manera muy importante” en los últimos días. Por ello, pidió al Ministerio de Cultura a reconsiderar sus medidas, pues advirtió que este tipo de situaciones ponen en riesgo el trabajo de un millón 300 mil personas que se dedican a la actividad del turismo.

Agencias y operadores de turismo rechazan venta presencia del boletos a MachuPicchu Pueblo

Los gremios y asociaciones de turismo, entre las que se encuentran Apavit, Canatur, Aptae, Apotur, entre otras, habían expresado su “profunda preocupación” por la decisión del Ministerio de Cultura, ya que genera “incertidumbre” a los turistas.

“Esta medida, adoptada irregularmente y sin sustento técnico, sigue generando incertidumbre para los visitantes y operadores turísticos, encarece innecesariamente la experiencia de viaje y obliga a los turistas a pernoctar, mínimo, una noche adicional en Machupicchu Pueblo, afectando la planificación y previsibilidad que todo viajero requiere”, se indica en el pronunciamiento.

Remarcaron que dicha situación expone a los turistas a “colas, desinformación reventa e informalidad”, por lo que advirtieron que la venta presencia de boletos a Machu Picchu “resulta incompatible con los estándares internacionales”. Incluso, indicaron que es “incomprensible” insistir en “prácticas obsoletas” en “plena era digital”. Por ello, enfatizaron que ya se registran cancelaciones de visitas de turistas al Perú.

“Tour operadores internacionales están retirando al Perú de sus catálogos por la falta de certeza en la disponibilidad de entradas. Las cancelaciones aumentan y los turistas reconsideran su decisión de visitar el país. El daño reputacional es tangible y creciente”, expresó.