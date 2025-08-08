Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

Machu Picchu: ¿Por qué Mincul sigue vendiendo de forma presencial boletos a ciudadela pese a cuestionamientos?
La decisión del Ministerio de Cultura de implementar un nuevo sistema para la venta presencial de 1.000 boletos para ingresar a Machu Picchu, en Cusco, ha generado la oposición de los operadores y las agencias de turismo, pues consideran que eso genera más incertidumbre, afecta la llegada de visitantes y beneficia a los negocios de Machu Picchu Pueblo (Aguas Calientes). Sin embargo, el Mincul ha defendido su medida y asegura que está funcionando.

