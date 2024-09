Una madre de familia vive una pesadilla a causa de un mal diagnóstico que le dieron en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé el día que ingresó a dar a luz. Cuando estaba con las contracciones, los médicos le dijeron que había dado positivo a VIH, motivo por el que le dieron antirretrovirales a ella y su recién nacido.

A los pocos días, su bebé empezó a sentirse mal. Antes de que cumpla un mes, ingresó a sala de operaciones porque tenía el intestino perforado . Hasta el momento ha sido intervenido quirúrgicamente hasta en tres oportunidades para que le reconstruyan esta zona.

“A los dos días de nacido me dicen que su estómago estaba inflamado y que tenía que entrar a sala de operaciones. Cuando salen me dicen que su intestino estaba dañado y que tenían que operarlo. Lo operaron y a los 15 días de vida me llaman y me dicen que se había vuelto a perforar el intestino”, recordó la mujer ante ATV Noticias.

Diagnóstico era falso

En medio de esta angustia, la madre de familia recibió los resultados de otra prueba que le realizaron. El nuevo examen determinó que no tenía VIH .

La mujer realizó su reclamo en el Hospital San Bartolomé; sin embargo, la respuesta que recibió fue indignante. Uno de los médicos se excusó diciendo que una simple gripe puede alterar los resultados.

“Luego de los nuevos resultados pedí que ya no le den ese medicamento a mi hijo. Yo siendo adulta y tomando esos medicamentos me dolía la cabeza, me daba náuseas, sueño y me dolía la boca del estómago , entonces era algo muy fuerte para un pequeño prematuro”, lamentó.

La madre de familia ha dejado de trabajar por estar todo el día junto a su pequeño en el hospital. Ella denuncia que nadie la ayuda con los gastos médicos, menos el nosocomio que habría cometido esta presunta negligencia médica.