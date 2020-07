La ciudadana Zalesky Diana Cáceres Levi denunció haber sufrido un accidente por un bache en la ciclovía de la Costa Verde, exactamente a la altura de la bajada de Sucre, en el distrito de Magdalena del Mar. El hecho ocurrió la mañana del último miércoles.

En una publicación en su cuenta de Facebook, la mujer de 27 años contó que tiene fracturas en la frente, nariz y quijada producto del accidente. Dijo que el bache en la vía hizo que pierda el el equilibro y sufra una caída de la bicicleta.

Este es el bache que hizo caer a Diana Levi mientras iba en bicicleta por una bajada de la Costa Verde en Magdalena. Horas después, fue tapado por el municipio. (Captura de video / Facebook).

Tras el accidente, relató que otra mujer la auxilió y la ayudó a comunicarse con serenos de Magdalena, quienes acudieron para atenderla y llamar a una ambulancia, pero esta nunca llegó. Por ello, tuvo que verse en la obligación de tomar un taxi particular para acudir a una clínica.

Magdalena: mujer sufre accidente en ciclovía a causa de bache

“Después de haber esperado buen rato, y al ver que la ambulancia no llegaba, llamaron a los bomberos, quienes tampoco llegaron. Al verme en esta situación, pedí un taxi y me subí sola hacia emergencias de una clínica cercana. Ya saben que, si continuaba esperando, seguro estuviera tirada esperando”, indicó la agraviada.

“Tengo una fractura en la nariz y bueno, como me ven, me abrí la frente y la quijada (tengo como 15 puntos entre las dos heridas). Iba con un casco, pero igual tuve estas contusiones. Supongo que si no lo tenía hubiera sido peor”, añadió.

Cáceres Levi agregó en su publicación en redes sociales que hasta el momento ha recibido la llamada de una funcionaria de la Municipalidad de Lima, quien le pidió conocer lo ocurrido pero que no le brindó una solución.

“Me llamó una señora Jenny Samames, que dice ser la jefa de Transporte no motorizado de la Municipalidad de Lima y me indicó vía telefónica ‘que no sabe quién o qué oficina/institución se hace cargo de estas cosas’. También me dijo que lo que me ha sucedido es muy raro, ‘que en sus cinco años en la municipalidad nunca vio algo parecido’”, escribió.

“¿Es en serio? ¿En serio las autoridades tienen este tipo de respuestas? ¿Y dónde quedan los ciclistas que mueren atropellados o aplastados? ¿O del ciclista que se voló un dedo en el Parque de la Amistad? ¿Qué pasa? ¿Ninguno existe para las autoridades?”, finalizó.

En declaraciones para América Noticias, Zalesky Cáceres hizo un llamado a las autoridades de la comuna metropolitana para que reparen el bache en la ciclovía. “La verdad que es un peligro para la vida humana. Justo ocurre en esta época de pandemia donde buscamos proteger nuestra salud e integridad”, dijo.

En ese sentido, pidió una indemnización al municipio de Lima para gastos médicos. “Necesito una placa para este lado de la costilla izquierda que me duele mucho. Tampoco he podido hacerme un análisis extra, solo la cirugía que era bastante urgente”, indicó.

Una fotografía registrada esta mañana revela que en el lugar donde ocurrió el accidente se realizaron trabajos para tapar el bache que, según la agraviada, provocó el accidente. Sin embargo, al momento del accidente estuvo así:

Este diario se comunicó con la Municipalidad de Lima e informó que en las próximas horas emitirán un comunicado al respecto. Por su parte, la Municipalidad de Magdalena del Mar aclaró que la comuna no tiene intervención en este caso, debido a que se trata de una vía a cargo de la comuna metropolitana.

Vista actual de la ciclovía donde ocurrió el accidente.

TE PUEDE INTERESAR