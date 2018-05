Magdalena: piden no cesar búsqueda de hermanos ahogados en Marbella

Los hermanos Sixto y Ángel Yupanqui se ahogaron el 24 de abril en la playa Marbella de Magdalena del Mar. Han pasado 14 días y los cuerpos hasta ahora no son encontrados por los agentes de la Unidad de Salvataje de la policía.



Los jóvenes llegaron desde Comas junto con un menor de 12 años, ellos se dedicaban a la venta de golosinas y aprovecharon para hacer una parada en Magdalena. Según informó América Noticias, el grupo no sabía que la playa no es apta para bañistas.

Los familiares piden a las autoridades que no cese la búsqueda de los muchachos. "Nos han dicho que el agua es brava y eso no deja que los buzos trabajen, pedimos el apoyo de la Marina de Guerra", dijo la hermana de los fallecidos.

Asimismo, los deudos esperan que si algún pescador ve los cuerpos llame a las autoridades correspondientes.

