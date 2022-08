Una mujer quedó gravemente herida luego que le cayera encima el cartel de una inmobiliaria, por la cuadra 32 de la Av. Brasil, en el distrito de Magdalena del Mar. El hecho se produjo el 20 de junio, cuando se dirigía a su centro de trabajo.

La agraviada Karen Ramos denunció que a la fecha la empresa constructora “Abril” no se ha hecho responsable de su condición médica. Indica que le han ofrecido S/5.000 por todos los daños ocasionados, sin embargo, para ella no es suficiente pues se ha visto perjudicada económicamente al no poder trabajar debido a que tiene ambos tobillos fracturados.

“Me encontraba yendo a mi centro de labores y a la altura de la cuadra 32 de la Av. Brasil yo siento un fuerte golpe, lo que hace que me caiga inmediatamente al piso. Cuando me doy cuenta, puedo recuperar un poco la memoria, veo lo que es un panel de la inmobiliaria Abril. Me auxilian rápidamente, yo puedo dar el número de mi papá. Me llevan al hospital Rebagliati en donde inmediatamente lo que hacen es coserme la cabeza, tenía 15 puntos”, contó a ATV.

Indicó que, tras recibir el primer tratamiento, ingresó al área de traumatología debido a que tenía fuertes dolores en ambos pies. “Ahí me hacen las placas (radiografía) y sale que tengo los dos tobillos fracturados, en el derecho es la tibia y peroné, tengo una placa y ocho tornillos, y en el izquierdo es un tornillo”.

No se hacen responsables

Consultada sobre si la empresa se ha hecho cargo de los gastos médicos, Ramos sostuvo que no. “A la fecha no se han hecho cargo de nada. Se comunica conmigo la señora Amelia Timaná, que es trabajadora de la empresa, al día siguiente (del accidente). En un principio me dijo si necesitaba algo. Yo por la conmoción -porque tenía mucho dolor- le indico que por favor se comunique con mi padre, que él es el que se va a encargar de todos los trámites”, señaló.

“Mi papá se comunica con la señora, tienen una primera reunión, en la cual le dicen que necesitan el informe médico. Yo no podía entregar ese informe médico hasta que me den el alta, tuve que esperar 15 días para que puedan darme el alta”, añadió.

Fue cuando salió del hospital que la agraviada recién presentó toda la evidencia sobre el accidente ocasionado por el panel publicitario. “Les entrego el informe por medio de carta notarial, toda la evidencia. Inclusive la señora Timaná desde el día uno tiene toda la evidencia, las fotos en la que se ven que se me rompe la cabeza, mis tobillos fracturados. No hubo ningún tipo de respuesta hasta que nosotros empezamos a insistir”.

Explicó que si, a la fecha no había hecho una denuncia formal, es porque la empresa quería llegar a una conciliación. “Ellos me indicaban que no querían que esto se viera por un tema legal, no querían abogados, solamente querían que se haga una conciliación”.

Sin embargo, en la última reunión que tuvieron, la empresa le ofreció S/5.000 como indemnización. “Lo que más me indigna ahora es que ponen en duda mi testimonio. Teniendo todas las pruebas, dan a entender que quizás yo he estado en una bicicleta, he ido caminando, y no me he dado cuenta. Como si yo estuviera buscando que me caiga un panel en la cabeza”.