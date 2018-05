Magia contra el cáncer: mañana inicia colecta y así puedes ayudar

Hace un año, Elita Dávila se encontraba desesperada. Anthony, su hijo, estaba postrado en una silla de ruedas. Le diagnosticaron un severo linfoma y debía viajar desde su natal Yurimaguas (Loreto) a Lima, donde recibiría el tratamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).



“Yo no tenía esperanza. No teníamos familiares acá y la salud de mi hijo no era la mejor para realizar el viaje cada mes”, dice Elita.

Ahora, el panorama es completamente distinto. Anthony corre, juega, ríe y sueña. “Me gustan las matemáticas y de grande quiero ser arquitecto”, responde.

—Casa mágica—

Anthony pertenece a un grupo de 113 niños que viven o vivieron en la Casa Magia, un albergue para niños de escasos recursos económicos que sufren de cáncer. Este establecimiento fue inaugurado en setiembre del 2016 y es administrado por Magia, Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer.

La Casa Magia ofrece un espacio donde los niños y sus familiares pueden encontrar la tranquilidad mientras enfrentan la terrible enfermedad sin preocuparse de los gastos que esta acarrea.

“Es como si fuese su casa. Hay un tema de sostenimiento reforzado por la infraestructura donde los niños pueden jugar, colorear y estar entretenidos. El ambiente grupal ayuda a sobrellevar la situación que enfrentan”, comenta la psicóloga Lucía Saravia.

Desde mañana y hasta el viernes 25 de mayo se realizará la colecta nacional Magia. Con lo recaudado, el albergue continuará financiando la alimentación, compra de medicinas, traslados aéreos y terrestres, así como el apoyo psicológico para los niños y sus familiares.

Durante la colecta pública, voluntarios de la asociación llevarán alcancías moradas de Magia en las calles de Lima y provincias.

—Acompañamiento—

Según datos del INEN, el único hospital con área de pediatría oncológica del país, cada año se atienden más de 700 casos nuevos de cáncer infantil. De ese total, el 70% de los pacientes llegan de provincias. No todos pueden ser atendidos en este nosocomio. Iniciativas como la Casa Magia permiten subsanar ese déficit.

María del Carmen Velandres, administradora de la Casa Magia, precisa que una quinta parte de los pacientes abandonan los tratamientos por falta de recursos económicos. “La familia de un paciente con cáncer puede gastar anualmente unos S/10 mil sin contar el hospedaje. Ellos necesitan apoyo también para hacer los controles de manera constante”, indica Velandres.

ASÍ PUEDES DONAR

Los voluntarios saldrán a recaudar donaciones con las latas moradas.

donaciones



Pueden hacerse donaciones en Interbank

Cta. en dólares: 200-3001375536.

Cta. en soles: 200-3001375529.



En Scotiabank

Cta. en dólares: 3856604

Cta. en soles: 8733015.



También pueden dejarse donaciones en la Casa Magia (Jr. San Agustín 643, Surquillo). Contacto: 444-5454.