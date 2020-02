A inicios de mes, la presencia de malaguas en las playas del sur de Lima alertó a los veraneantes. Con el transcurso de los días, la proliferación de estos animales marinos ha ido en aumento hasta el punto de afectar una competencia de surf organizada el pasado fin de semana.

El viernes se desarrolló una competencia de Kitesurf en la playa Señoritas de Punta Hermosa y debido a la presencia de malaguas, los competidores tuvieron dificultades para llegar mar adentro, informó Manuel Rodríguez, coordinador de la Escuela Municipal de Tabla de Punta Hermosa.

“Al momento de entrar al mar hay que remar, agarrar las olas, caerte con la tabla. La presencia de malaguas eleva la dificultad de la competencia porque no solo peleas contra el tiempo por cada serie que haces para clasificar a la siguiente ronda, sino, también hay que estar atentos a estos animales para no chocarte con ninguno de ellos. Hubo incidentes, no tan grandes, pero sí hubo gente que sufrió picazones”, indicó Rodríguez a este diario.

Asimismo, indicó que, a comparación de otros años, este verano se ha presenciado una gran cantidad de malaguas en las playas del sur como Señoritas, El Silencio, Playa Arica, entre otras. “Siempre tenemos cantidad de malaguas en el transcurso del año, pero no en esta magnitud. Tengo entendido que playa Arica y Los Pulpos han estado infestados y la gente no ha podido ni ingresar al mar”, acotó.

Usuarios de redes sociales publicaron el fin de semana fotografías y videos de decenas de malaguas principalmente en el mar de Lurín y Punta Hermosa, pero también en las playas, alertando a los bañistas sobre la presencia de estos animales.

Sergio Rodríguez, salvavidas de Lurín, coincidió en que este año hubo más malaguas que en los anteriores. “Hubo días en que se pudo ver en la playa malaguas grandes con tentáculos grandes, de uno a dos metros. Eso sí era peligroso”, dijo al noticiero “24 horas”. De acuerdo con el salvavidas, 30 personas fueron “afectadas” por la presencia de estos animales en Playa Arica.

Prevención ante las malaguas

El principal factor de la presencia de estos animales en esta época del año es el calentamiento del agua. “Las malaguas han tenido presencia desde Lurín. En ese aspecto, parece que han venido de altamar y a consecuencia de la crecida suroeste que levantó la semana pasada. El hecho de que venga este tipo de especies a la costa es por el calentamiento de las aguas”, afirmó Rodríguez.

A través de las redes sociales, la Municipalidad de Punta Hermosa instó a los veraneantes a tomar las precauciones necesarias y tener cuidado al momento de ingresar al mar a fin de evitar algún roce con las malaguas.