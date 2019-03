Maltrato animal: ¿qué dice la Ley 30407 que envía a la cárcel a agresores?

Un hombre fue detenido anoche acusado de patear a una perra hasta matarla. El nuevo episodio de maltrato animal ocurrió en el distrito de Chorrillos, frente a la familia de la criatura, llamada Luna.



El denunciado,Sergio Salazar Leguía, fue puesto a disposición del Ministerio Público para enfrentar el cargo por maltrato animal, penado por la Ley de Protección y Bienestar Animal que rige en nuestro país.

Se trata de la Ley 30407 que sanciona actos de crueldad, abandono y muerte de animales domésticos y silvestres. Fue promulgada el 9 de enero del 2016 y.

En octubre de ese mismo año, se realizó la primera condena por maltrato animal. Un docente de Lambayeque fue sentenciado a un año de prisión suspendida por golpear a un perro y dejarlo al borde de la muerte. El Octavo Juzgado Unipersonal de Chiclayo también ordenó que pague una reparación civil de S/1.500 y, además, quedó inhabilitado para tener mascotas.

-Prohibiciones-

La norma especifica qué prácticas considera como maltrato animal. En el caso de animales domésticos, se prohíbe el abandono en la vía pública, “por constituir un acto de maltrato y una condición de riesgo para la salud pública”.



De igual forma la utilización de animales en espectáculos de entretenimiento público o privado “donde se obligue o condicione a los animales a realizar actividades que no sean compatibles con su comportamiento natural o se afecte su integridad física y bienestar”.

Otro punto que se prohíbe es la “tenencia, caza, captura, crianza, compra y venta para el consumo humano de especies animales no definidas como animales de granja” y las peleas de animales tanto domésticos como silvestres, en lugares públicos o privados.

Asimismo, se prohíbe las amputaciones quirúrgicas o cirugías consideradas innecesarias, es decir, que no atiendan indicaciones clínicas y la crianza de un mayor número de animales del que pueda ser mantenido por su tenedor.



Es importante precisar que la norma excluye a corridas de toros y peleas de gallos.

- Sanciones-

La ley establece que quien cometa actos de crueldad contra un animal o lo abandone (dejarlo en la vía pública o no atender sus necesidades básicas) será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de 3 años, 180 ochenta días-multa y la inhabilitación temporal o definitiva para la tenencia de animales.



En caso de que el animal muera, la pena privativa de libertad será entre 3 y 5 años, 150 a 360 días-multa y la inhabilitación definitiva para que el agresor no vuelva a tener animales a su cargo.

