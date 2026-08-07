La Tercera Fiscalía Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro (Primer Despacho) inició investigación preliminar contra la bachiller en psicología Pamela Almenara por el presunto delito de agresión física y psicológica en agravio de un menor de 11 años con trastorno de espectro autista (TEA).

Según informó el Ministerio Público en su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), el fiscal provincial José Luis Huarhua Ortiz conduce jurídicamente las diligencias urgentes del caso y gestiona las medidas de protección respectivas para la víctima.

Asimismo, dispuso la toma de declaraciones de la denunciante y los testigos del suceso, la revisión de los registros fílmicos captados por cámaras de video del lugar donde habría ocurrido la agresión física, la programación de evaluaciones psicológicas, entre otros.

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Como se recuerda, la madre del menor, identificada como Carol Vásquez, denunció a la bachiller por la presunta agresión física contra su hijo, mientras se encontraba bajo su cuidado en una vivienda ubicada en el distrito de Santiago de Surco.

RPP señala que de acuerdo con el testimonio de la denunciante, la joven había sido contratada para acompañar al niño y reforzar las terapias que recibía tanto en su centro educativo como con sus especialistas.

Sin embargo, la madre afirmó que las imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en el cuarto de juegos del menor evidenciarían un trato inadecuado durante el tiempo que permanecía con él.

Según las imágenes registradas por el sistema de videovigilancia, la joven golpea la mano del menor. Tras ello, el niño reacciona alterándose y, de acuerdo con el video, la mujer lo empuja, provocando que caiga al suelo.

Tras visualizar los videos de seguridad, la madre del menor presentó una denuncia contra Pamela Almenara en una comisaría de Surco, a fin de que el caso sea investigado por las autoridades.

Se defiende

En respuesta a la denuncia, Pamela Almenara dijo que solo se defendió ante una “crisis” del menor, sobre el cual dijo que son frecuentes y “bastante fuertes”, y que era consciente que estaba siendo grabada por la madre en la vivienda del menor.

“Lo que estoy haciendo es defenderme ante las agresiones del menor, porque no es la primera vez que él suele tener estas crisis y son crisis bastante fuertes. Lo que han visto allí no es nada a comparación de otras crisis que él ha presentado en el centro educativo como en casa”, manifestó.

“Esas agresiones también están grabadas en casa porque yo sabía, desde el primer día que empecé a trabajar con la mamá, que en toda la casa había cámaras. Por ende, no voy a hacer caso omiso a ello y voy a ponerme a actuar de una manera que no es correcta sabiendo que me están filmando”, añadió.

Sobre el forcejeo y posterior agresión, que fue registrado por las cámaras de seguridad, dijo que “no es como se ve en el video realmente” y que solo le dio un “palmazo” como parte de un “método” que había implementado para controlar sus crisis.

“Yo tenía tiempo trabajando con el menor. El palmazo que le doy en la mano -porque no es una agresión pues grande o de gran magnitud- era para evitar justamente que empiece su crisis y era un método que yo había implementado anteriormente con él”, aseveró.