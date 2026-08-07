Pamela Almenara fue denunciada por la madre del menor en la comisaría de Surco. (Foto: Captura RPP TV)
Pamela Almenara fue denunciada por la madre del menor en la comisaría de Surco. (Foto: Captura RPP TV)
Por Redacción EC

La Tercera Fiscalía Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro (Primer Despacho) inició investigación preliminar contra la bachiller en psicología Pamela Almenara por el presunto delito de agresión física y psicológica en agravio de un menor de 11 años con trastorno de espectro autista (TEA).

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