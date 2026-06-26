La fiscalía investiga la muerte de un menor de 17 años en la comisaría de Manchay. (Foto: GEC)
La fiscalía investiga la muerte de un menor de 17 años en la comisaría de Manchay. (Foto: GEC)
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Por Redacción EC

La Fiscalía Superior de Lima Sur dispuso que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo asuma la investigación por la muerte de un menor de 17 años, quien permanecía detenido en la comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacámac.

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