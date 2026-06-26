La Fiscalía Superior de Lima Sur dispuso que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo asuma la investigación por la muerte de un menor de 17 años, quien permanecía detenido en la comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacámac.

Dicha instancia del Ministerio Público está a cargo de la fiscal provincial Marcelita Gutiérrez, quien ahora se encargará de la indagación contra los que resulten responsables del delito de homicidio en agravio del adolescente.

Asimismo, se aprobó que el tercer despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín derivará el caso y los avances de sus diligencias del caso.

🚨#LoÚltimo | Fiscalía Superior de Lima Sur dispone que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a cargo de la fiscal provincial Marcelita Gutiérrez, asuma la investigación contra los que resulten responsables del… pic.twitter.com/kHvesJizJG — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 26, 2026

Fue tras determinarse que los hechos habrían ocurrido en circunstancias que corresponden ser investigados por un subsistema especializado, puesto que involucra una muerte en custodia por agentes del Estado.

LEE MÁS: PNP lanza bombas lacrimógenas contra ciudadanos que realizaban plantón frente a comisaría de Manchay

Como se recuerda, el menor hallado muerto al interior de la comisaría de Manchay, tras haber permanecido recluido en la carceleta por 48 horas, desde el sábado 12 de junio, acusado de presunto robo.

Su muerte se confirmó en el centro de salud más cercano, a donde fue evacuado en estado de inconsciencia.

LEE MÁS: Adolescente de 17 años muere dentro de la comisaría de Manchay y padres denuncian tortura

De acuerdo a los primeros reportes, el adolescente fue retenido inicialmente por agentes de Serenazgo la madrugada del sábado y, posteriormente, quedó a disposición de los efectivos policiales de Manchay para los procedimientos correspondientes a ley.

Según el testimonio del progenitor, el adolescente había salido a una reunión con sus amigos del colegio y, a su salida, acompañó a una de sus amigas a su casa.

“Ellos ingresan a su casa, y la señora (mamá de la amiga) lo identifica, lo calumnia diciendo que mi hijo ha ingresado supuestamente a robar; mi hijo le dijo que no, pero la señora llama a Serenazgo”, narró a Latina.

El padre contó que, tras la acusación de la señora, “el serenazgo lo detiene y golpea a mí hijo, y lo derivan a la comisaría; ahí nuevamente empiezan a torturarlo y golpearlo, y lo meten al calabozo”.

VIDEO RECOMENDADO