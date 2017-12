El ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Manuel Burga llegó a Lima procedente de Nueva York, ciudad en donde el jurado federal lo declaró no culpable del delito de asociación para delinquir en el juicio por corrupción en la FIFA.

Burga llegó minutos antes de las 7:00 a.m. En imágenes de América Noticias el ex presidente aparece sonriente y emocionado tras pasar más de un año en Estados Unidos procesado por el caso de corrupción más grande la FIFA. El ex presidente de la FPF no prestó declaraciones a la prensa y salió del aeropuerto en una camioneta que lo esperaba en el terminal aéreo.

Manuel Burga, de 60 años, lloró al escuchar el veredicto que lo absolvía del único cargo de asociación ilícita. Al salir de la corte, con los ojos húmedos, declaró, “Dios bendiga a Estados Unidos. Es todo lo que puedo decir”.

Burga dijo que regresaría a la carrera de abogado que abandonó durante 15 años para dedicarse a la conducción futbolística.

“Mi historia en el fútbol ha terminado”, dijo. “Regresaré al derecho. Regreso a mi patria, tengo mucho que hacer allá. No tengo sentimiento de venganza ni de revancha.

Visiblemente emocionado y delgado, Burga, que dirigió a la FPF entre 2002 y 2014, señaló que "Dios iluminó al jurado para que se diera un veredicto que yo esperaba desde hace 2 años y 22 días". Ese lapso es el que pasó detenido en Lima y bajo libertad restringida en Nueva York.



