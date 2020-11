Un joven de 26 años resultó herido luego de participar en el segundo día de marchas contra la vacancia presidencial de Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino como mandatario. El suceso ocurrió el pasado 10 de noviembre en la plaza San Martín, en el Cercado de Lima.

Nicolás Ayala Oré contó a América Noticias que fue herido cuando agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) repelían a la multitud de ciudadanos que había acudido a la movilización. El joven contó que sintió un fuerte impacto cerca de su mandíbula.

“Yo inmediatamente me volteé para correr y en un momento que me giré de costado ya habían lanzado como un proyectil que me impactó directamente en el cuello”, narró. El matinal muestra un fragmento del video cuando el joven es herido y es auxiliado por otros manifestantes.

Joven herido en manifestación necesita 22 mil soles para operación

Ayala Oré dijo que tras ser herido fue trasladado en una camioneta hacia una clínica, y que a pesar de no contar con un seguro médico fue atendido. La tomografía reveló que sufrió una fractura de mandíbula y una contusión en el dedo anular de su mano izquierda.

“Acá [señalado su cuello] tengo un hueso que se está moviendo y acá debajo de la boca me duele demasiado al comer y masticar. Según me dijeron que se tiene que intervenir quirúrgicamente”, refirió.

Nicolás señaló que necesita S/22 mil para poder ser operado, pero que no cuenta con esa suma de dinero debido a que el negocio familiar que tenía quebró producto de la pandemia por el COVID-19 durante los meses que varios negocios permanecieron cerrados como parte del estado de emergencia.

“Necesito que la herida se vaya desinfectando poco a poco y ser intervenido”, añadió el joven herido.

Agregó que aún no puede trabajar ni prepararse para estudiar ingeniería de sonido. “En ningún momento he actuado violentamente contra la Policía como para que agarren y me tiren algo”, dijo.

