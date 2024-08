El Poder Judicial anunció que investigará a la jueza que dictó prisión suspendida contra Hialmar Enrique Laynes Sánchez, acosador de la periodista Manuela Camacho y otras mujeres de prensa. Esta medida, impuesta por la magistrada Emma Ruth Tambini Monge, ya fue variada a prisión efectiva; sin embargo, el hombre ahora se encuentra prófugo de la justicia.

Se conoció que la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ANC) estará a cargo del proceso administrativo disciplinario que se abrió contra la jueza por presunta inconducta funcional , pues habría incurrido en una falta de motivación y/o no motivación de resoluciones judiciales.

“La finalidad del proceso administrativo disciplinario de control es comprobar y sancionar las irregularidades que atenten contra la eficacia y correcta prestación del servicio de justicia que brindan las dependencias judiciales de la República, orientado a garantizar la corrección, transparencia y probidad en la gestión y conductas funcionales de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales”, se lee en el documento de ANC, que también evaluará el desempeño de la magistrada en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de la Molina y Cieneguilla.

Carta notarial

Al respecto, se conoció que la jueza Emma Ruth Tambini Monge envió una carta notarial a la periodista Manuela Camacho donde la acusa de desinformar a la prensa sobre la medida judicial que dictó en un inicio contra el hombre de 54 años.

La información proporcionada por Camacho “es falsa y ha sido tergiversada”, se lee en el texto que redactó la magistrada, quien también dijo estar recibiendo amenazas de muerte en sus redes sociales a raíz del caso.

Al respecto, la mujer de prensa recalcó que se trata de una opinión personal que está respaldada en el derecho a la crítica a la labor de una funcionaria pública.