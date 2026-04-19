Una importante cantidad de personas se concentró este domingo en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, en el marco de una convocatoria para protestar por las presuntas irregularidades registradas durante el desarrollo de las Elecciones generales 2026 y el conteo de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Una importante cantidad de personas se concentró este domingo en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, en el marco de una convocatoria para protestar por las presuntas irregularidades registradas durante el desarrollo de las Elecciones generales 2026 y el conteo de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La convocatoria, realizada principalmente por redes sociales, surgió como respuesta a una serie de incidentes, ocurridos durante y después de la jornada electoral, y que han puesto bajo la lupa la gestión de Piero Corvetto, el jefe de la ONPE. Entre las principales quejas ciudadanas se encuentran los retrasos en la entrega del material electoral, que derivaron en la no instalación de cientos de mesas, y en el extravío de actas de escrutinio, así como cajas con cédulas de sufragio. A este panorama se suma la incertidumbre ante el número de actas observadas y la mínima diferencia porcentual entre los candidatos que se disputan su pase a segunda vuelta. Todo ello ha generado pedidos de fiscalización externa y una transparencia absoluta por parte de la ONPE. VIDEO RECOMENDADO SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru