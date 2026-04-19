Resumen

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Ciudadanos protestaron en el Campo de Marte, en Jesús María, por las presuntas irregularidades durante y después de las Elecciones 2026 | Foto: Julio Reaño / El Comercio
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Protesta en el Campo de Marte
  • Ciudadanos protestaron en el Campo de Marte, en Jesús María, por las presuntas irregularidades durante y después de las Elecciones 2026 | Foto: Julio Reaño / El Comercio
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    Ciudadanos protestaron en el Campo de Marte, en Jesús María, por las presuntas irregularidades durante y después de las Elecciones 2026 | Foto: Julio Reaño / El Comercio

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    Ciudadanos protestaron en el Campo de Marte, en Jesús María, por las presuntas irregularidades durante y después de las Elecciones 2026 | Foto: Julio Reaño / El Comercio

Por Redacción EC

Una importante cantidad de personas se concentró este domingo en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, en el marco de una convocatoria para protestar por las presuntas irregularidades registradas durante el desarrollo de las Elecciones generales 2026 y el conteo de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).