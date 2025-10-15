El presidente de la república, José Jerí, sobrevoló la ciudad de Lima con el objetivo de supervisar las acciones de seguridad y orden en las principales calles de la capital durante la movilización de este miércoles 15 de octubre.
El mandatario estuvo acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio; del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola; y del alcalde encargado de Lima, Renzo Reggiardo.
Grupos de manifestantes se movilizan esta tarde por diferentes calles y avenidas del Cercado de Lima, después de haberse concentrado en importantes locaciones como las plazas Dos de mayo y San Martín.
En tanto, agentes de la Policía Nacional acompañan la manifestación que, a esta hora de la tarde, se desarrolla de forma pacífica. Se prevé que se movilicen hacia la sede del Congreso de la República.
En otro grupo de manifestantes, que se concentró en el frontis del Palacio de Justicia, se encuentran conocidos actores como Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Bruno Odar y Ebelin Ortiz, entre otros.
En el frontis del Congreso de la República también se encuentra otro grupo de ciudadanos que participa en la manifestación.
Debido a la presencia de una gran cantidad de movilizados, el tránsito vehicular en la avenida Abancay fue cerrado en ambos sentidos.
