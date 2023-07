Indecopi indicó que, ante las manifestaciones que se desarrollan en distintas zonas del Perú, algunos servicios podrían verse afectados, por lo que puso a disposición de los ciudadanos la ‘Guía para consumidores en situaciones de emergencia en el Perú’, a fin de que sepan cómo actuar frente a estos inconvenientes y reciban una atención célere a sus reclamos.

Servicio de transporte

La entidad recordó que el usuario tiene derecho a endosar o transferir sus pasajes en rutas nacionales a otras personas o postergar el servicio. Esta solicitud debe realizarse mínimo 24 horas antes del día y hora exacta de la partida. Ante alguna situación que impida o retrase el viaje, debe ser informado oportunamente. Si hubiera algún inconveniente, se puede presentar el reclamo en el Libro de Reclamaciones de la empresa y ante el Indecopi.

Turismo

En situaciones de emergencia es posible que los servicios turísticos se vean suspendidos. Si tenía una reserva para estos servicios en las zonas afectadas, acuerde con el proveedor la reprogramación o la devolución de su dinero. Si el proveedor no le brinda información ni opciones de solución, puede presentar su reclamo a la empresa y ante Indecopi.

Servicios bancarios

Si está en una zona declarada en emergencia y tiene un crédito hipotecario o de consumo, consulte a su entidad financiera si es posible acceder a una reprogramación, considerando los lineamientos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Recuerde que ello está sujeto a la evaluación, condiciones particulares y requisitos de cada banco.

Seguros

Si cuenta con un seguro que brinda protección ante situaciones de emergencia, consulte a su aseguradora cuál es el procedimiento para acceder a la cobertura. Si cuenta con un seguro que protege sus bienes o salud, verifique los riesgos que cubre y los que excluye. Ante inconvenientes recuerde que puede presentar su reclamo a la aseguradora, ante la Defensoría del Asegurado o Indecopi.

Salud

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) se encuentran obligadas a brindar atención en casos de emergencia sin condicionamiento alguno (presentación de DNI, pago previo o suscripción de letra de cambio). Si le niegan dicha atención, puede presentar su reclamo y denunciar el hecho ante la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).

Agua

Si no cuenta con el servicio de abastecimiento de agua, la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) no podrá cobrarle por el tiempo que no recibió el suministro. Si no está conforme con la facturación, presente su reclamo. Asimismo, puede acudir al Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos (TRASS) de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

Servicio de electricidad

Si observa caída de cables o postes de alumbrado público, comuníquese inmediatamente con la empresa que brinda el servicio. Si esta no actúa, comuníquese con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Encuentre más información sobre sus derechos en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/3833140-guia-para-los-consumidores-en-situaciones-de-emergencia-en-el-peru.

Canales de atención al consumidor

El Indecopi pone a disposición de los consumidores los siguientes canales de atención:

•Servicio gratuito Reclama Virtual: https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/

•Líneas telefónicas: 224 7777 para Lima y el 0 800 4 4040 para regiones

•Correo electrónico: sacreclamo@indecopi.gob.pe.