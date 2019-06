Marcha del Orgullo LGTBI, viaducto Armendáriz y los hechos noticiosos de la semana | FOTOS

A continuación, un repaso de los hechos que marcaron la semana en el ámbito policial, judicial y social en la capital.

1.- Triunfo de Perú:

La selección peruana derrotó a su similar de Uruguay en tanda de penales (4-5), después de un partido en el que no se movió el marcador.



Perú pasó a semifinales de la Copa América, donde se medirá con Chile en el 'Clásico del Pacífico', gracias al penal que le atajó Pedro Gallese a Luis Suárez.

2.- Marcha del Orgullo LGTBI :

​La XVIII Marcha del Orgullo y la Dignidad se realizó este sábado 29 de julio con la participación de diversas organizaciones y colectivos pertenecientes a la comunidad LGTBIQ.



El punto de concentración fue en el Campo de Marte, con dirección de la avenida De la Peruanidad.



La marcha posteriormente recorrió las avenidas Guzmán Blanco, Paseo Colón, Garcilazo de la Vega, Nicolás de Piérola hasta llegar finalmente a la Plaza San Martín, donde se realizará un concierto.

3.- Viaducto de Armendáriz:

El pasado miércoles, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, entregó el viaducto Armendáriz, ubicado en la Costa Verde. Esta obra conecta directamente los distritos de Miraflores y Barranco a través de un puente vehicular elevado en sentido norte-sur de la referida vía, que reducirá el tiempo que toma a los conductores transitar por esta zona de la ciudad.



Sin embargo, algunos peatones expresaron su incomodidad pues le impedía el acceso hacia la Costa Verde. Ante esta situación, la MML anunció que implementará veredas ubicadas a la altura de la salida del viaducto, en la zona de Barranco y dos puentes uno en cada distrito (Miraflores y Barranco).



La infraestructura, que tuvo un financiamiento superior a los 58 millones de soles, tiene una longitud de 1.18 kilómetros. Además, se requirieron 825 toneladas de acero y 5,500 m3 de concreto para su construcción.

4.- Corte de agua por tres días:

Sedapal y la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) informaron la suspensión del abastecimiento de agua potable desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de julio en 20 distritos de Lima y Callao.



De acuerdo a las entidades, la suspensión del servicio se deberá a los avances en la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y para la continuidad de la obra.



Los distritos afectados serán: Breña, Pueblo Libre, Lince, Jesús María, Magdalena, Miraflores, Callao, San Miguel, San Isidro, Rímac, El Agustino, San Luis, La Perla, Ate, Bellavista, Cercado de Lima, Carmen de la Legua, La Victoria, La Punta y Surquillo.



Sedapal informó que se establecerán 192 puntos de distribución de agua, el cual se dará a conocer este lunes a través de la página web de la entidad.

5.- Militares abatidos por terroristas:

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha ordenado una investigación para determinar las responsabilidades y aplicar eventuales sanciones por el error en la entrega a los familiares de los cuerpos de los militares que murieron durante un enfrentamiento con terroristas en el VRAEM.



Tomy Heredia Yovera, Osman Ccapa Mamani y Ítalo Pérez Ávila fallecieron, el martes 25 de junio, cuando se ejecutaba un operativo en los alrededores del centro poblado Valle Maniantal, en el distrito del Vizcatán del Ene, en la provincia de Satipo (Junín).

6.- Motín en penal de Lurigancho:

El orden se restableció en el penal de Lurigancho tras un motín reportado la madrugada del pasado miércoles, informó el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Carlos Romero. El hecho se registró cuando un grupo de internos se opusieron a una requisa de rutina en el recinto carcelario.



Durante la diligencia en el pabellón 12-B se hallaron armas punzo cortantes y latas de cerveza. Por ello, se intervino a tres internos, quienes fueron conducidos a la sala de meditación del penal. Esto provocó el malestar entre los reos.

7.- Caso Nolasco:

Rubén Moreno Olivo, conocido con el alias de 'Goro', es un miembro de la red del ex gobernador de Áncash César Álvarez, y fue sentenciado a 25 años de cárcel por el primer atentado contra el ex consejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco. Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lo liberó bajo mandato de arresto domiciliario. Hasta el momento, se desconoce su paradero.



Fiorella Nolasco, hija del ex consejero, responsabilizó al INPE y a la Corte Suprema de algún suceso que pueda ocurrir contra su vida y la de su familia por la liberación de Rubén Moreno, sicario de la red criminal de César Álvarez y conocido con el alias de "Goro".

8.- Colectivos LGTBI ingresaron a Plaza Plaza Bolívar:

La Plaza Bolívar, ubicado frente al Congreso de la República, recibió a decenas de miembros del colectivo “Marcha del Orgullo”, quienes, portando banderolas e instrumentos musicales, realizaron diversas actividades en el lugar.



El titular del Parlamento, Daniel Salaverry, autorizó el permiso, que fue solicitado por los congresistas Alberto de Belaunde, Gino Costa, Marisa Glave, Mercedes Aráoz, Alberto Quintanilla, Tania Pariona, Indira Huilca y Guido Lombardi.

9.- El Derby:

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, abrió el pasado jueves el tránsito vehicular en una parte del intercambio vial El Derby, cuya obra unirá los distritos de Surco y San Borja. Se trata del viaducto norte del mencionado intercambio vial.



El burgomaestre dijo que esta habilitación beneficiará a más de 400 mil personas que circulan a diario por la zona y precisó que la obra tiene un avance del 68%. Indicó que la apertura al tránsito vehicular es parte de los resultados del proceso de negociación con la concesionaria Rutas de Lima.

10.- Secuestro frustrado en La Molina:

La madrugada del viernes, un padre de familia frustró el secuestro de su hija en La Molina. Ella fue interceptada por tres sujetos cuando circulaba a bordo de su auto cerca del centro comercial Molicentro, ubicado en el cruce de la Av. La Molina y la Calle 7.



Tras una arduo seguimiento, la PNP capturó a cuatros sujetos, presuntos implicados en el secuestro frustrado de la joven. La detención de estas personas se dio en Lince.

11.- Construcción del puente peatonal del malecón Checa:

​El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, dio inicio a las obras de construcción del puente peatonal del malecón Checa, que unirá los distritos de El Agustino y San Juan de Lurigancho.



En la actividad, Muñoz detalló que esta obra se ejecutará con una inversión de 10 millones de soles.



Además, agregó, estará concluida en cinco meses y beneficiará a más de un millón 500 mil personas que se desplazarán entre ambos distritos.

12.- Señor de los Milagros regresa a La Victoria:

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, anunció a través de sus redes sociales que la imagen del Señor de los Milagros recorrerá ese distrito en su próximo recorrido en octubre.



"¡Otra meta cumplida, vuelve el Señor de los Milagros a La Victoria! ¡Gracias a todos los que han trabajado para devolverle esta alegría a todos los victorianos, en especial a mis amigos de la Hermandad del Señor de los Milagros!", escribió en sus redes sociales.

13.- Asalto en agencias bancarias:

​El pasado martes, agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos delincuentes que intentaron asaltar una entidad bancaria ubicada en el jirón Iquique, en el distrito de Breña.



Según la policía, los asaltantes tenían en su poder un arma de fuego con 10 cartuchos. Ellos fueron trasladados a la sede de la Dirincri.



Al día siguiente, cuatro delincuentes asaltaron otra agencia bancaria ubicada en el jirón Roberto Thorndike 1408 (ex Avenida Reynaldo Saavedra Pinón), en el Cercado de Lima.



Estos sujetos, quienes se encontraban armados, irrumpieron en el establecimiento y se apoderaron de S/10 mil.

14.- Hallan cuerpo sin vida en un relleno sanitario de Huarochirí:

El cadáver de un hombre fue hallado el pasado martes en un relleno satinario de la localidad de Jicamarca, ubicado en el distrito de San Antonio de Chaclla, provincia de Huarochiri.



La víctima fue identificado como Donato Jorge Yaranga (43), quien fue reportado como desaparecido por sus familiares tras asistir a una fiesta patronal, el último domingo.

15.- Intensa garúa:

Una intensa garúa se registró la mañana del pasado martes en Lima, a pocos días de iniciada la temporada del invierno, la cual llegaría a registrar temperaturas hasta menores de 14°C, según pronosticó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).



A lo largo de este invierno, la humedad en Lima Este podría llegar hasta el 100%, mientras que en el oeste, a un promedio de 87%.



16.- San Judas Tadeo:

El viernes, fieles hicieron colas en la iglesia San Francisco para visitar la imagen de San Judas Tadeo como cada 28 de junio.