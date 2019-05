Marcha contra peajes: al menos 12 detenidos durante movilización, según PNP

El general PNP Mario Arata, jefe de la Región Policial de Lima, informó que cerca de doce personas fueron detenidas durante la marcha contra el cobro de peajes y la anulación de contratos con las concesionarias Rutas de Lima y Lamsac. Las intervenciones ocurrieron en el kilómetro 26 de la Panamericana Norte, en Puente Piedra.

►Marcha contra peajes: policía lanza bombas lacrimógenas a manifestantes en Puente Piedra

►Peajes: publican acuerdo que exhorta a iniciar evaluación conjunta de contratos

En diálogo con América Noticias, el jefe policial explicó que la movilización no cuenta con las garantías otorgada por Dirección General de Gobierno Interior (DGIN), ex Onagi, del Ministerio del Interior.

Al menos 12 manifestantes fueron detenidos por la policía por intentar llegar hasta la caseta de cobro de la concesionaria Rutas de Lima (Alessandro Currarino / GEC) El Comercio

Dijo que en la marcha participan cerca de 6 mil personas que buscan llegar a la zona del 'bypass' de Puente Piedra, a la altura del kilómetro 27 de la vía Panamericana Norte. Sin embargo, indicó que los agentes de diversas unidades de la Policía realizan un cordón para evitar el avance.

Comentó que desconoce el motivo por el cual fue desestimado el pedido de realización de una marcha. Precisó que los detenidos podrían ser acusados por los delitos de violación a la libertad de tránsito y disturbios.

La policía utilizó bambas lacrimógenas para repeler la marcha contra el peaje (Alessandro Currarino / GEC) El Comercio

“La Onagi no le ha otorgado el permiso correspondiente. Desde que no se le otorga se convierte en ilegal. Hay autoridades que están al frente y están provocando que delitos. No podemos vulnerar los derechos de otras personas. [El motivo por el que se negó el permiso] es tema de la Onagi. No tengo conocimiento. No se ha otorgado este permiso correspondiente y se están tomando las precauciones del caso”, señaló.

Algunos manifestantes quemaron llantas para bloquear la Panamericana Norte. (Alessandro Currarino) El Comercio

“Tenemos un promedio de 12 detenidos. Están quemando llantas y están bloqueando la carretera. La Policía solo cumple su rol de mantener el orden. Nosotros para evitar que lleguen hasta el peaje porque puede ser que pretendan cometer actos vandálicos. No vamos a permitir que lleguen a ese lugar”, agregó el general Mario Arata.