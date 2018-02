Marchas en contra  y a favor por ley de leche evaporada [FOTOS]

Este martes, varios ganaderos provenientes de diversas partes del país se manifestaron en las calles de Lima en contra y a favor de la polémica ley sobre productos lácteos que se debate actualmente en la Comisión Permanente del Congreso de la República.

Por un lado, un grupo de ganaderos, nutricionistas y representantes del Vaso de Leche se concentraron en la plaza Dos de Mayo, marcharon por las calles hasta la plaza San Martín rechazando este proyecto. En este caso se encuentran los representantes de la industria lechera como el Grupo Gloria y de pequeños ganaderos.

Según los manifestantes, el proyecto de ley 1250 va en contra de los pequeños ganaderos porque no se les va a permitir recolectar su leche y pretende reducir el contenido nutricional de la leche evaporada. Además criticaron la norma pues encarece el consumo de leche en programas sociales de zonas humildes.

Desde la otra orilla, en Campo de Marte, un grupo de ganaderos entre los que se encontraban miembros de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) exigió al Congreso la aprobación de esta norma que según señala busca “promover el desarrollo de la ganadería lechera del país y garantizar la veracidad de la información en los productos lácteos”.

Ganaderos se concentraron en Campo de Marte. (Video: Canal N)

Ellos repartieron 3 mil litros de leche fresca al público, que es el producto que promueven como alternativa a la leche evaporada y que se comercializa de manera mayoritaria en el país.

"No nos oponemos de que exista la leche en polvo pero debe estar con su denominación correcta y no engañar al público, no sustituir una cosa con otra", dijo Clímaco Cárdenas, presidente de Agalep. Y es que según la norma se debe exigir la veracidad en el etiquetado si se hacen retrocesos en el tipo de mezclas la leche.