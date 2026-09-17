El comunicador Marco Loret de Mola, cuyo hijo figura entre los adolescentes investigados por la presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años del colegio Liceo Naval Almirante Guise de San Borja, aseguró que su hijo estuvo presente en el bus, pero no participó en el hecho.

En declaraciones al diario ‘Perú21’, afirmó que su hijo se encontraba en el asiento de adelante del bus escolar que trasladaba a un grupo de alumnos de quinto de secundaria tras una actividad deportiva.

“Él no participó de la mier... esta. Estaba sentado adelante”, dijo al pedir no “guillotinar” a todos los estudiantes antes de identificar a los verdaderos responsables de lo ocurrido.

Loret de Mola sostuvo que la versión de su hijo coincide con la de otros menores del grupo. “Todos coinciden en que (mi hijo) no ha participado”, señaló al agregar que, además de su hijo, “son varios chicos que no han participado”.

Sin embargo, Marco Loret de Mola evitó ahondar sobre qué hicieron los menores que dicen no haber participado de los hechos. “No puedo llegar a ese nivel de detalle. Lo único que te puedo indicar es que mi hijo estaba sentado en la parte de adelante”, alegó.

Consultado si habían escuchado lo que ocurrió dentro del bus, ya que todos iban a bordo en el mismo vehículo, dijo que no daría más precisiones al respecto.

“Sería bueno para la opinión pública que no quieran guillotinar a todos, sino que esperemos un momento para encontrar a los verdaderos responsables”, declaró.

Investigación fiscal

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició una investigación preliminar por el presunto delito contra la libertad sexual en el colegio Liceo Naval de San Borja. El fiscal provincial Mariano de la Torre ordenó la toma de declaración del menor agraviado en la cámara Gesell.

El Ministerio Público dispuso recoger los testimonios de los diez estudiantes retenidos en la Comisaría de Familia Bertha Gonzáles Posada. Los efectivos policiales custodiaron a los escolares de quinto de secundaria durante los exámenes biológicos y médicos de ley.

En tanto, la Dirección de Bienestar del colegio informó sobre la separación de sus cargos a la directora, un docente y el entrenador de fútbol del centro educativo tras lo ocurrido.

¿Eres víctima de violencia?

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene a disposición de todos una serie de servicios orientados a atender casos de violencia. Entre ellos están:

Línea 100

Funciona las 24 horas, todos los días de la semana. Es una llamada gratuita al número 100, desde un teléfono fijo o celular desde cualquier parte del país. Brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar o que conozcan un caso.

Chat 100

A través de este chat recibirás orientación en línea, en tiempo real e ininterrumpido, sobre prevención de la violencia en las relaciones de enamoramiento, noviazgo y/o pareja; además de brindar orientación y/o información a las personas que refieren o conozcan algún hecho de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y/o violencia sexual. Se puede acceder desde el enlace https://chat100.warminan.gob.pe/ Su alcance es a nivel nacional, es confidencial y se encuentra disponible las 24 horas.

Centros Emergencia Mujer y Familia

Son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Permite acceder a asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atienden las 24 horas, los siete días de la semana. (https://www.gob.pe/institucion/warmi%C3%B1an/informes-publicaciones/3487068-directorio-de-servicios-del-programa-nacional-warmi-nan)