Marco Loret de Mola defendió a su hijo tras lo ocurrido en el colegio Liceo Naval Almirante Guise de San Borja. (Foto: GEC)
Marco Loret de Mola defendió a su hijo tras lo ocurrido en el colegio Liceo Naval Almirante Guise de San Borja. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El comunicador Marco Loret de Mola, cuyo hijo figura entre los adolescentes investigados por la presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años del colegio Liceo Naval Almirante Guise de San Borja, aseguró que su hijo estuvo presente en el bus, pero no participó en el hecho.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.