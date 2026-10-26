Tiene la misión de solucionar varios problemas: el crecimiento descontrolado, los cortes de luz en el distrito, el caos en la Costa Verde cuando hay conciertos y claro está, la inseguridad, el tráfico y más. Sobre este y otros temas, conversamos con Marcos Cabrera, virtual alcalde de San Miguel.

¿Cómo tomó los resultados de las elecciones del 4 de octubre?

Fueron meses de bastante trabajo en las cuales nosotros hemos propuesto, hemos proyectado y sobre todo hemos visualizado lo que el vecino de San Miguel necesita para poder mejorar y hacer que el distrito sea más grande.

¿Qué 3 ejes marcarán su gestión?

Primero, la parte administrativa, porque si nosotros no tenemos un orden administrativo dentro de una municipalidad, nosotros no podemos generar nada. Después, la seguridad ciudadana y el orden dentro del sector, vía la limpieza pública de parques y jardines.

¿Cómo ha visto usted del crecimiento inmobiliario que ha tenido San Miguel en los últimos 15, 20 años?

Yo lo veo desbordado, pero por otro lado, descontrolado y desordenado. Nosotros como vecinos de San Miguel, que tenemos más de 40 años viviendo allí, te puedo decir que San Miguel ha desarrollado un proyecto que no ha estado a la altura de lo que realmente necesitamos. Edificios de 20 pisos sin contar con estacionamientos, otros sin planificación y con problemas de desagüe y también con la corriente eléctrica. La gente me dice, “Marcos, es una bomba de tiempo”, pero ya San Miguel explotó y eso lo hemos podido observar por la gran cantidad de edificios que hay en la Costanera. Por eso que nosotros tenemos que hacer una planificación y llegar al informe que tenía defensa civil en los años 90, San Miguel, donde solamente se indicaba que se podía construir hasta cinco o seis pisos, que nos permita a nosotros darle tranquilidad al vecino de que pueda transitar de manera correcta, que de que tenga un sector ordenado y que nosotros como vecinos de esa miel nos podamos dar la tranquilidad de tener un distrito residencial.

¿Tiene usted la cifra de cuántas licencias de construcción se emiten o se autorizan en San Miguel?

Yo te quisiera precisar ese punto porque en algún momento yo he pedido, a través de Transparencia, la solicitud de cada uno de los documentos y sobre todo cuántas licencias de construcción se están dando a través de la municipalidad. Sin embargo, la respuesta ha sido esquiva, no hemos tenido la respuesta de la municipalidad y en muchas ocasiones que nosotros lo hemos solicitado, simplemente nos han derivado o a otras áreas o simplemente la respuesta ha sido confusa como para que los vecinos no lo soliciten. En esta transferencia vamos a saber cuántas licencias se han entregado y cuántas realmente cumplen con las normativas de ahora. Porque con el concepto de las viviendas de interés social se han roto cualquier tipo de normativa y lo único que han hecho es generar problemas en el sector.

Entiendo que usted es mucho más partidario de esta idea de que no todas las licencias de deben ser autorizadas…

Por supuesto. Hay que tomar los ejemplos de distritos donde ya se han dado este tipo de situaciones y se han puesto en contra de ese tipo de construcciones y proyectos que generan un problema en el sector. San Miguel no está preparado ni en el desagüe, no está proyectado con el tema del agua y sobre todo con el tema de la corriente eléctrica.

Debemos de tomar en cuenta la planificación y la prevención. Estamos hablando de edificios de más de 15 o 20 pisos y reitero, la tranquilidad se rompe. También hay departamentos de menos de 36m2. Entonces, no se puede permitir ese tipo de situaciones de San Miguel.

¿Qué se puede hacer desde la autoridad edil para responder por las quejas contra Pluz Energía por los constantes cortes de luz?

La pregunta es por qué en San Miguel se da ese tipo de situaciones en lugares donde están haciendo construcciones de edificios. Entonces, entendemos que la carga eléctrica no está llegando al punto para que pueda permitir ese tipo de edificaciones.

No está llegando la electricidad, o sea, vamos a tener que ver la manera de generar espacios para que pueda haber una subestación, no sé si en San Miguel o en otro sector, pero hay que pedirle a Pluz que ponga una subestación eléctrica más en el sector para que pueda abastecer a todo nuestro distrito. Lo más peligroso es que en horas puntas, ante la gran cantidad de consumo de electricidad, hasta los semáforos llegan a colapsar. Entonces, por eso es que en la avenida La Marina tenemos tantos semáforos que colapsan y la gente se pregunta “¿por qué no funcionan?”. Y es porque con la falta de electricidad, estos tipos de semáforos se les va la luz, y tiene que volver a ser sincronizados.

Pareciera que se está metiendo en un problemón, señor Contreras. Imagino que eso también es motivación para usted.

Si nosotros hacemos las cosas de forma correcta, las puertas se van a abrir. San Miguel es un distrito ya consolidado, lo único que nosotros tenemos que generar es que el distrito se mantenga ordenado, seguro, limpio y que estas situaciones ya no se den. El vecino no te dice “yo quiero más edificios”, te dice “yo quiero seguridad, quiero más limpieza, quiero más orden”. Entonces, las autoridades que han pasado por San Miguel han buscado beneficiar a estos grupos de poder dando la licencias para construcción de ese tipo de edificios. Pero nosotros, como vecinos de San Miguel, no es que estemos en contra de la inversión privada, ni mucho menos en la construcción. Estamos en contra del desorden y la forma en la que se está trabajando en San Miguel.

¿Ha podido confirmar las versiones de supuestos despidos masivos de personas en la municipalidad?

Claro que sí, en estos días vengo recibiendo mensajes no de uno, de muchas personas, porque no solamente están despidiendo a docentes que enseñan talleres, ni profesores que están enseñando en Omaped o en diferentes cursos para niños, sino también de los serenos, de los efectivos que están en tránsito, de las personas que están en fiscalización.

Yo recibo muchas llamadas de estas personas personas que me solicitan que por favor, a partir de enero se les tome en cuenta para continuar con el servicio. Entonces, yo creo que es una muy mala estrategia del alcalde actualmente de que nosotros tengamos que recibir una municipalidad sin personal. Segundo lugar, ¿cómo se va a manejar diciembre con Navidad y Año Nuevo, que son fiestas sin personal para que nosotros podamos luchar contra la delincuencia? Una gestión es eficiente hasta el último día, no faltando dos meses.

¿Cómo va a trabajar para darle seguridad a los vecinos?

San Miguel tiene que tener un concepto de seguridad ciudadana totalmente distinto a los demás distritos. Nosotros buscamos fortalecer las fronteras, estamos hablando con algunos de los alcaldes y se siente la motivación por parte de las autoridades que están ingresando en querer trabajar en común para poder desarrollar un proyecto que beneficie a los dos. Por ejemplo, yo me he reunido ya con el alcalde de Pueblo Libre y yo le he solicitado que por favor nos apoye con esas discotecas que están en la Av. La Marina que generan solamente una situación infernal para los vecinos de San Miguel por el ruido, las molestias y sobre todo la gente que se embriaga en el sector. También hemos hablado con el alcalde de Bellavista para poder hacer un patrullaje integrado en la avenida Venezuela, cruce con la avenida Insurgentes, donde nos permite a nosotros tener un espacio porque tenemos un módulo de vigilancia ahí donde podamos fortalecer y podamos trabajar en conjunto.

Lima 15 de octubre 2026 Marcos Cabrera, virtual alcalde del distrito de San Miguel, por el partido de Renovación Popular Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / JULIO REAÑO

Tienen el Arena 1 y el Costa 21 como lugares que reciben a miles de personas para conciertos, pero los vecinos se quejan del ruido, el caos vehícular y la cantidad de gente que desborda las calles. ¿Qué se va a hacer desde la municipalidad?

Es una decisión desacertada incluir dentro de los proyectos de una municipalidad estos espacios para conciertos. Si quizás hubiera sido un espacio no de conciertos solamente, sino para poder generar actividades para los vecinos de San Miguel hubiera sido distinto. Como en su momento fueron los Domos, que fue un lugar muy bonito. Pero esta situación ya rebalsó, por dos motivos. Primero porque la infraestructura que tiene la Costa Verde no permite generar conciertos masivos. Porque no tienes puentes bien implementados, no tienes pistas o accesos a este tipo de espacios para entrada y salida de vehículos y mucho menos de ambulancias. Lo que pasó con el concierto de Robbie Williams, ha sido ya el estallido de una situación que no daba para más. Felizmente y gracias a Dios, no ha pasado una situación de riesgo, ni mucho menos, se ha tenido que lamentar una vida.

¿Entonces qué proponen?

Lo que queremos hacer es generar un espacio, pero no para conciertos, un espacio donde la gente pueda tener recitales, teatro, pequeños conciertos que no sean masivos, que genere una expectativa en el vecino de San Miguel. Nosotros siempre lo hemos dicho, de la mano del vecino de San Miguel. No queremos Costa 21 ni Arena 1. Hemos planificado recuperar ese espacio público y poner áreas verdes, polideportivos, espacio para los vecinos, como gimnasios, un patio de comidas, queremos que haya un espacio grande para las mascotas, porque nuestra idea es hacer uno de los parques más grandes de Lima Metropolitana para mascotas y por supuesto, campos gratuitos para los vecinos, losas de fútbol y vóley, que les permitan hacer deportes. Yo miro distritos como San Isidro, Miraflores con tanto deporte, veo Magdalena con áreas verdes y paso a San Miguel y tengo un espacio que lo único que hace es corromper mi tranquilidad. Ningún vecino de San Miguel se merece tener tanto ruido, pero sí se merece tener un espacio donde podemos divertirnos, ir con la familia, poder compartir con nuestra familia y poder disfrutar ese lindo mar que nosotros tenemos.

Había una posibilidad de construir una arena de conciertos en el Parque de las Leyendas, que está demtro de San Miguel. ¿En qué quedó ese proyecto?

Se debilitó. Yo te puedo decir que desde la posición de la Municipalidad de Lima no hay un aspecto favorable. Me he reunido con la gerente general del Parque de las Leyendas y le hemos consultado. Me indicó que los espacios no se prestaban. Muy aparte de las entidades de Lima, que en su momento no lo veían favorable, los vecinos de San Miguel tampoco lo ven favorable. Tenemos en el Parque de las Leyendas más o menos una asistencia de 30 a 40 mil personas los fines de semana. En el sector generas congestionamiento vehicular y a dos cuadras tienes a un monstruo que es plaza San Miguel, que viene con todas las empresas que están alrededor, restaurantes, galerías, etc, y que nos demanda a nosotros a tener mucho personal que pueda darle seguridad a ese espacio. Entonces, sumarle, por ejemplo, a ese espacio que nosotros queremos para hacer actividades, generarle un concierto, sería ilógico, ¿no?

¿Qué verán los vecinos en sus primeros 100 días de gestión?

Por ejemplo, poner más de 100 cámaras a San Miguel, que es uno de los puntos que nosotros queremos dejar claro. También mejorar los espacios públicos que ya tenemos, darles mantenimiento a parques que están quedando un poquito deteriorados y de igual manera con las pistas y veredas. Lo que sí les digo a los vecinos de San Miguel que nosotros vamos a entrar con todo. Queremos también ordenar el distrito y la parte administrativa, que es importante.

Yo escucho a muchos alcaldes hablar con mucha expectativa de las cosas que quieren hacer, pero lo más importante es darle un orden administrativo a una municipalidad, porque cuando tú ordenas la casa y económicamente eres eficiente, te permite a ti acceder a muchos beneficios. Y eso es lo que yo busco, que San Miguel tenga los beneficios económicos suficientes para seguir invirtiendo en planificación, en proyección y que San Miguel sea como nosotros queremos, un distrito ejemplar.