icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lima 15 de octubre 2026 Marcos Cabrera, virtual alcalde del distrito de San Miguel, por el partido de Renovación Popular Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Lima 15 de octubre 2026 Marcos Cabrera, virtual alcalde del distrito de San Miguel, por el partido de Renovación Popular Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
/ JULIO REAÑO
Por Miguel Rocca

Tiene la misión de solucionar varios problemas: el crecimiento descontrolado, los cortes de luz en el distrito, el caos en la Costa Verde cuando hay conciertos y claro está, la inseguridad, el tráfico y más. Sobre este y otros temas, conversamos con Marcos Cabrera, virtual alcalde de San Miguel.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?