Maricsa Alfaro ya fue liberada tras polémica decisión del Poder Judicial de La Libertad.
Maricsa Alfaro ya fue liberada tras polémica decisión del Poder Judicial de La Libertad.
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Por Carlos Gonzales

Tan solo cuatro meses estuvo en la cárcel la empresaria Maricsa Polet Alfaro Cerna por embestir y causar la muerte al vigilante Juan Martínez Torres, el pasado 3 de mayo, en la urbanización Las Palmas de El Golf, en Trujillo. El pasado 7 de octubre, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de La Libertad decidió liberarla.

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