La Marina de Guerra del Perú advirtió sobre la persistencia e intensificación progresiva de los oleajes anómalos del suroeste en el litoral nacional hasta el domingo 29 de noviembre. Según el Aviso Especial N.° 51-26, las condiciones del mar alcanzarán intensidad fuerte en sectores del centro y sur del país desde la tarde del viernes 27.

A través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), la institución informó que el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, mantendrá oleaje ligero del suroeste, que se incrementará a moderado durante la madrugada del jueves 26 y disminuirá a ligero en la noche del mismo día.

Costa Verde: así amaneció circuito de playas tras oleajes anómalos (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

En el litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta Chancay, se prevé que el oleaje ligero aumente a moderado durante la madrugada del sábado 28 de noviembre y vuelva a condiciones ligeras en la noche.

En tanto, en el tramo comprendido entre el sur de Chancay y San Juan de Marcona, persistirá el oleaje moderado, que se intensificará a fuerte desde la tarde del viernes 27. Posteriormente, disminuirá a moderado durante la mañana del sábado 28 y a ligero en la mañana del domingo 29.

Una situación similar se presentará en el litoral sur, desde el sur de San Juan de Marcona hasta Tacna. En esta zona, el oleaje moderado aumentará a fuerte desde la tarde del viernes 27, para luego disminuir progresivamente durante el fin de semana.

Riesgo de inundaciones y erosión en zonas costeras

La Dirección de Hidrografía y Navegación advirtió que los oleajes tendrán mayor impacto en las zonas con playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste. Por ello, recomendó a los gobiernos regionales y locales, capitanías de puerto y empresas vinculadas a las actividades acuáticas adoptar medidas de prevención para evitar accidentes y daños personales o materiales.

Las olas impactan contra el borde costero y alcanzan las estructuras de protección de la Costa Verde. (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec)

Asimismo, informó que el nivel del mar presenta actualmente anomalías positivas significativas, asociadas a la intensificación del fenómeno El Niño y El Niño Costero. Esta condición ha generado elevaciones por encima de los valores normales en determinados sectores del litoral.

La Marina precisó que estas variaciones, sumadas a los oleajes anómalos pronosticados, podrían incrementar el riesgo de inundaciones y erosión, especialmente en zonas con playas de poca pendiente y mayor exposición al impacto de las olas.

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Otro factor señalado en el aviso es la fase de luna llena, que favorecerá el incremento progresivo de la amplitud de las mareas, con pleamares más elevadas y bajamares más bajas. La institución recomendó considerar esta condición, principalmente durante las horas de pleamar.

Finalmente, la DHN exhortó a la población costera y a las personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas a cumplir las medidas de seguridad dispuestas. También indicó que continuará monitoreando las condiciones del mar para proporcionar información oportuna y fortalecer las acciones de prevención.

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