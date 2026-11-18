La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, alertó sobre la presencia de oleajes anómalos de fuerte intensidad en el litoral del país mediante un aviso especial emitido hoy. Este fenómeno proviene del noroeste y oeste y estará vigente desde la noche del jueves 19 de noviembre hasta el sábado 21 de noviembre, previéndose su disminución progresiva a partir del domingo 22 de noviembre.

El director de Hidrografía y Navegación, contralmirante Jorge Vizcarra, informó que las olas alcanzarán alturas de hasta tres veces más de su altura habitual, luego e registrar incrementos iniciales del 50% en las condiciones ligeras. “Este oleaje llegará hasta ser de fuerte intensidad, hasta dos o tres veces lo que normalmente llega en la costa. Si normalmente llega a 50 cm, ahora podría llegar hasta metro y medio”, alertó en declaraciones a Canal N.

El reporte técnico detalla que el litoral norte presentará oleajes de fuerte intensidad durante la noche del jueves 19 de noviembre. Mientras tanto, el litoral central registrará intermitencias de fuerte intensidad desde la madrugada del viernes 20 de noviembre y la zona sur tendrá condiciones moderadas a partir de la mañana del viernes 20 de noviembre.

Los oleajes anómalos se sentirán con mayor intensidad desde la costa norte hasta central, según Marina de Guerra. (Foto: Andina)

Las autoridades señalaron que las zonas de mayor precaución se ubican en la costa norte, con especial impacto en las playas de Máncora, Lobitos, Zorritos, El Ñuro y Cabo Blanco. La entidad precisó que el nivel de afectación depende de la profundidad y exposición de cada balneario, concentrándose el mayor efecto en las áreas con playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el noroeste.

🌊 Aviso Especial de Oleaje N.° 49-26 Del 19 al 22 de noviembre 📍 Norte: fuerte desde la noche del jueves 19 📍 Centro: fuerte desde la madrugada del viernes 20 📍 Sur: moderado desde la mañana del viernes 20 ⚠️ Mayor impacto en playas orientadas al noroeste. https://t.co/7Tn23XVNCx — Hidrografía Perú (@DHN_peru) November 17, 2026

El especialista de la Marina de Guerra explicó que el incremento del oleaje está vinculado al calentamiento del mar por el fenómeno El Niño, el cual registra anomalías térmicas de hasta 6,22 grados de temperatura por encima de lo normal. Asimismo, indicó que se observaron elevaciones del nivel medio marino de hasta 65 centímetros y que la pleamar prevista a las 11:00 p.m. del jueves 19 de noviembre coincidió con la fase de Luna creciente para aumentar la amplitud de las mareas.

La Capitanía de Puerto dispuso el cierre inicial de cuatro terminales marítimos y evalúa la extensión de las restricciones a otras instalaciones del norte y centro del país. De igual manera, la autoridad notificó un aviso por vientos entre Atico y Cerro Azul, donde las velocidades alcanzaron 22 nudos en el sector costero y 26 nudos en altamar.

Frente a estas condiciones, la Marina de Guerra recomendó a los pescadores artesanales y deportistas abstenerse de realizar actividades en el agua durante los días de mayor intensidad. La institución exhortó a los gobiernos regionales, locales y a la comunidad costera a respetar las banderas rojas desplegadas en las playas y acatar las disposiciones emitidas por las capitanías de puerto.