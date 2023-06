El científico peruano-japonés Marino Morikawa, quien sufrió un atentado con arma de fuego el pasado 17 de junio, informó mediante sus redes sociales que se viene recuperando de manera favorable tras la agresión sufrida en Ancón.

A través de un video, el especialista dijo estar agradecido por todos los “mensajes positivos” que recibió durante la última semana que ayudaron en su recuperación “física, mental y anímicamente”.

“Quiero agradecer también a la Policía Nacional del Perú que me han apoyado durante estos duros momentos y en todas las investigaciones. Me alegra mucho poder contarles que mi recuperación está yendo cada día mejor. Y estos días me sirvieron también de reflexión”, relató el bioquímico.

Sin embargo, Marino Morikawa hizo un llamado a la reflexión tras el ataque sufrido en Ancón ya que nadie debería ser “amenazado” por cumplir su trabajo, remarcando los problemas de la sociedad.

“Mi vida fue amenazada por el simple hecho de hacer mi trabajo y esto es algo que nadie debe de temer nunca”, apuntó el científico peruano-japonés.

El especialista finalizó su mensaje asegurando que continuará trabajando “más fuerte” para seguir cuidando “nuestro ambiente”.

El Caso

TTT Grupo Morikawa usó sus redes sociales para informar que el científico peruano-japonés Marino Morikawa sufrió un atentado con arma de fuego, el último sábado 17 de junio por la mañana, en Ancón. Se sabe que el bioquímico, quien es reconocido por su trabajo en la recuperación de humedales y por haber descontaminado kilómetros del lago Titicaca, se encuentra estable pese a la gravedad de lo sucedido.

“Lamentamos informar el atentado con arma de fuego contra la visa de nuestro CEO Marino Morikawa […]. Actualmente se encuentra estable y esperamos por su pronta recuperación”, se lee en el comunicado publicado en su cuenta de Facebook. Agregan que rechazan “todo tipo de violencia y esperamos que nuestras autoridades esclarezcan el ataque y sancionen a los responsables”.

