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Resumen

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Entre las decenas de taxis que esperan pasajeros en el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez conviven vehículos autorizados junto a otros que, de acuerdo con la información disponible en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), no tendrían habilitación para brindar este servicio.

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