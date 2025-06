Escucha la noticia 1.0x 00:00 00:00 🎧 Escucha esta noticia para estar siempre

Alcaldías de Lima deben más de S/700.000 en aportes de AFP a empleados: cuáles son y qué sanciones podrían recibir

Las municipalidades de Lima no solo registran deudas al erario público por no realizar los aportes de Essalud y ONP a sus trabajadores, tal como reveló este Diario. Desde 2023 a la fecha, las gestiones ediles también vienen acumulando una acreencia que supera los S/700 mil por no realizar los pagos a los fondos de pensiones de sus colaboradores, según información de la Asociación de las AFP.