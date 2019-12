Este martes un grupo de manifestantes se concentró en el parque Kennedy, en Miraflores, y realizó una serie de pintas en el local de la empresa Mc Donald’s como protesta por la muerte de Carlos Gabriel Edgardo Campos y Alexandra Antonella Porras. Ellos fallecieron dentro del local de dicha empresa donde trabajaban, ubicado en Pueblo Libre.

Con carteles en mano y arengas, los manifestantes denunciaron un presunto abuso laboral de la empresa contra sus empleados. Y es que este ha sido una de las principales críticas que se ha mostrado por este caso pues los jóvenes trabajaban en horario de madrugada y aún no se ha establecido la circunstancia de su muerte.

Las primeras informaciones señalan que ambos sufrieron una descarga eléctrica cuando estaban por terminar su turno de trabajo, a las 7 a.m, y se encontraban baldeando la cocina. Algunos familiares han señalado que trabajaban alrededor de 12 horas, no tenían estabilidad y no tenían las herramientas adecuadas para sus labores.

Se supo que como parte de sus funciones debían atender a los clientes, la cocina, la caja y limpiar el restaurante. Las autoridades han iniciado una serie de investigaciones sobre este caso. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) tiene 30 días para dar sus conclusiones al respecto. En tanto, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, indicó que la sanción que puede corresponder a la empresa, de comprobarse que se han vulnerado las normas, ascendería a S/198 mil.

Por otro lado, la empresa Arcos Dorados (nombre con el que funciona Mc Donald’s en nuestro país) informó en comunicado que colabora con las investigaciones. Sus locales a nivel nacional fueron cerrados por dos días como señal de duelo. El establecimiento de Pueblo Libre fue cerrado por el municipio por no contar con medidas de seguridad adecuadas.