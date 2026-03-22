El médico venezolano Yocer Pinto Briceño, quien agredió a un veterinario de la clínica Animal Surco 24 Horas al intentar abandonar a ocho cachorros en la puerta del establecimiento el pasado 17 de marzo, brindó su versión de lo ocurrido.

En declaraciones a la cuenta de Instagram “Venezolanos en el Perú”, indicó que encontró a los cachorros abandonados en un basurero y que decidió llevarlos a la clínica veterinaria.

Aseguró que intentaron cobrarle S/150 por atender a los animales y que en el momento en que retiraba del lugar, fue supuestamente agredido verbalmente por el veterinario de guardia, Gonzalo Roque.

Indicó que en todo momento el galeno lo insultó y lanzó un golpe contra su retrovisor, aseverando que producto del supuesto ataque de Roque, su hija, que iba a bordo de su camioneta se asustó.

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“Me dijo una palabra obscena, entonces freno mi carro, me bajo y lo enfrento. Él estaba tan predispuesto a la pelea porque llegando al sitio saca sus pertenencias del bolsillo y me espera en posición de ataque. Eso se ve en los videos”, afirmó.

“No es que yo lo agarre a traición, ni siquiera me aproveché de su tamaño porque es así, simplemente él estaba predispuesto a la pelea porque me provoca, cosa que no sale en ningún video porque fueron manipulados y alterados”, agregó.

Denuncia amenazas

Pinto Briceño también consideró que no existen motivos para que el Colegio Médico del Perú lo inhabilite, dado que ya ha sido absuelto del presunto delito de agresión. “Yo no he hecho una mala praxis en mi país y quieren desprestigiarme”, remarcó.

Finalmente, el extranjero manifestó que estuvo más de 48 horas detenido por un tema que calificó de “personal” y dijo que tanto él como su esposa vienen recibiendo amenazas e insultos de allegados al agraviado a través de WhatsApp.

Cabe indicar que la empresa Tianmen anunció la separación inmediata de Yocer Pinto Briceño, luego de difundirse videos que lo involucran en un hecho de violencia y que involucró el abandono de cachorros y la agresión a un veterinario en Surco.

En tanto, un informe de este Diario reveló el prontuario del médico agresor, cómo obtuvo permiso laboral en Perú y cuál es su futuro legal tras el hecho.