Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Yocer Pinto Briceño dio su versión de lo ocurrido. (Foto: Captura Venezolanos en el Perú)
Yocer Pinto Briceño dio su versión de lo ocurrido. (Foto: Captura Venezolanos en el Perú)
Por Redacción EC

El médico venezolano Yocer Pinto Briceño, quien agredió a un veterinario de la clínica Animal Surco 24 Horas al intentar abandonar a ocho cachorros en la puerta del establecimiento el pasado 17 de marzo, brindó su versión de lo ocurrido.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.