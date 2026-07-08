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La norma aprobada por el Parlamento plantea diversificar las modalidades para obtener el título de médico especialista. La iniciativa introduce dos vías alternativas al residentado médico tradicional: la posgraduación “lato sensu” y la certificación por competencias profesionales.

El proyecto fue presentado por el legislador Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) en enero del 2026. El objetivo de su propuesta era “reducir la grave brecha de médicos especialistas que afecta al país, especialmente en los departamentos y provincias”.

Aguinaga sustentó su propuesta legislativa argumentando que más del 50% de los médicos especialistas se concentra en Lima, mientras regiones como Loreto, Puno, Huancavelica y Piura enfrentan un déficit crítico. Afirmó que el Perú cuenta apenas con 42 especialistas por cada 100 mil habitantes, cifra muy por debajo de los estándares recomendados, según dijo, por la Organización Mundial de la Salud.

El legislador explicó que la modalidad Lato Sensu permitiría reconocer especializaciones y subespecialidades cursadas en el extranjero mediante mecanismos objetivos como exámenes de suficiencia teórico-prácticos o la presentación de proyectos de investigación evaluados por comités éticos y académicos, alineándose con tratados internacionales y experiencias comparadas de países como Brasil, Chile, Canadá y España.

Explicó que la iniciativa introduce la modalidad de especialidad por competencias, orientada a médicos con al menos 10 años de experiencia asistencial continua, principalmente en zonas con déficit de especialistas. Este proceso incluirá evaluaciones documentales, exámenes clínicos objetivos y validación ética, a fin de garantizar estándares de calidad y transparencia.

La brecha de especialistas no se resuelve bajando los estándares de formación, indicó CMP

El Colegio Médico del Perú (CMP) rechazó la norma aprobada en el Congreso sobre el residentado médico porque consideró que pone en riesgo la calidad de la formación especializada de los médicos y la seguridad de los pacientes. Por ello, enfatizó que la brecha de especialistas no se resuelve bajando los estándares de formación, pues recordó que la especialidad dura de tres a cinco años, mientras que la subespecialidad toma dos años. Recordó que el Ministerio de Salud se ha opuesto a la iniciativa.

“Se modifica la especialización médica de residentado médico con la posibilidad de otorgar títulos a médicos que no han realizado esta formación rigurosa de tres a cinco años y que no garantizan la competencia”, afirmó Pedro Riega, decano del CMP, a El Comercio.

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Riega explicó que las alternativas que aprobó el Parlamento para obtener el título de especialista médico no ofrecen garantías, ya que recordó que algunos programas realizados en el extranjero no tienen validez, incluso en los mismos países en los cuales se realiza, como en el caso de Brasil.

Pedro Riega es decano del Colegio Médico del Perú.

Remarcó que no es la primera vez que se presentan iniciativas de ese tipo, ya que en los últimos años se han presentado más de 20 proyectos orientados a modificar el residentado médico. Incluso, recordó que tuvieron que recurrir hasta el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto una norma.

Riega explicó que las medidas más adecuadas son ampliar las plazas de formación, fortalecer los hospitales docentes, incrementar los campos clínicos y promover la inserción laboral de los médicos especialistas en las regiones donde más los requieran, ya que hay una “brecha” en todas las especialidades dependiendo de la región.

“Cada año egresan entre 2500 y 3000 médicos ya formados como especialistas, quienes deberían ser inmediatamente incorporados en el sistema público de salud”, refirió.

El decano del CMP pidió al presidente José Balcázar observar la norma. Señaló que el martes 7 se reunirá con el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, para abordar el tema.

No se le quitará la plaza a ningún residente, afirmó la Federación Médica Peruana

Godogredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), se mostró a favor de que se le otorgue la especialidad y subespecialidad a un grupo de médicos debido a la brecha que existe en el país y muchos de ellos cuentan con la suficiente experiencia.

En diálogo con El Comercio, Talavera Chávez indicó que en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña existen otorrinolaringólogos y neurocirujanos que realizan operaciones que cualquier otorrinolaringólogo y neurocirujano pediatras efectúan en el mundo, ya que cuentan con más de 30 años de experiencia en su campo. Advirtió que, si en caso no se les otorgue la titulación de la especialidad, una consecuencia será que se cierre el campo clínico.

“En el INSN de Breña tenemos médicos que tienen 30 o 40 años (de experiencia) en otorrinolaringología y hacen las operaciones más complejas en cualquier parte del mundo, como son los implantes cloqueares, y ellos no son otorrinolaringólogos pediatras, ellos son docentes de los residentes, pero ellos no tienen ese título”, afirmó Talavera.

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“Tenemos neurocirujanos con la misma cantidad de años, ahora hacen las cirugías más complejas de tumores, son maestros, pero no hay ningún neurocirujano pediatra y eso hace que se cierre ese campo clínico, pudiéndose formar neurocirujanos pediatras. Ellos son los maestros, pero no tienen ese título, por eso la universidad ya no mandará residentes este año. Lo mismo ocurre con otras subespecialidades”, agregó.

Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana. (Foto: FMP/Facebook) / Roxana Mateo Ugaz

“Acá no se le va a quitar la plaza a ningún residente, ya que seguirán siendo igual que siempre. Más bien, vamos a ampliar los campos clínicos”, puntualizó.

El presidente de la FMP también señaló que otro caso es el de los médicos legistas y profesionales de medicina familiar y comunitaria, pues existen poca cantidad de especialistas en esos campos, pese a que se requieren de un mayor número.

“En el Perú existe más de 150 médicos legistas, pero solo trabajan 100 médicos en el Ministerio Público, pese a que tienen una necesidad de cerca de 2 mil, contando todas las morgues y los locales donde se hacen atenciones de medicinas legal. La residencia solo ofrece 10 plazas, siete en Lima y tres en Arequipa, o sea, son 10 por año”, explicó.

“Para fortalecer nuestro primer nivel de atención, donde hay médicos que hacen medicina familiar y comunitaria, incluso son profesores de los residentes que se están formando. Se forman 200 al año, pero la brecha es cerca de 10 mil”, añadió.

Talavera aclaró que el otorgamiento de títulos de especialización o subespecialización a un médico será producto de una evaluación de un jurado, el cual evaluará al postulante en el campo, en la práctica y a nivel teórico. Incluso, señaló que el médico debe contar con el doble de años de experiencia que requiera la especialización a la que postula. Recordó que la titulación a través por un caso de competencias ya se realizó en el 2017.

En el caso de la especialización obtenida en el extranjero, el dirigente argumentó que no debe ser una especialidad virtual, el tiempo de especialidad tiene que ser mínimo de 3 años, y subespecialidad mínima de dos años.

Uno de los riesgos es que se pueden presentar casos de malas praxis, indicó exministro de Salud

Una de las consecuencias de la aprobación de una norma que otorga la especialización a médicos sin que hayan pasado por el residentado es que en el futuro se podrían presentar casos de mala praxis en los centros de salud, indicó el exministro de Salud Óscar Ugarte a El Comercio.

“Vamos a suponer que se le da la especialidad de neurocirujano a un médico que puede ser muy competente en medicina interna o incluso en cirugía general, pero que no ha pasado por la formación específica de neurocirujano y le dan el título de especialidad porque ha trabajado en algún servicio de neurocirugía y no tiene las competencias para ello. ¿Cualquier problema que venga después, como mala praxis, de quién será la responsabilidad?”, explicó Ugarte.

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Señaló que el proyecto del Parlamento busca beneficiar a los partidos con intereses en la formación de médicos. “Lo que está ocurriendo es un caballazo por parte de algunos de los partidos que tienen interés en que los profesionales que ellos están formando y que no han pasado por la especialidad se hagan especialistas”, refirió.

“Es una medida que no cuenta con los criterios científicos de la formación de especialistas. Está hecho para favorecer a profesionales que no han tenido la capacidad de ingresar al residentado y poder especializarse de acuerdo con los estándares que establece la academia, la universidad y que lo aprueba el Ministerio de Salud”, afirmó.

Óscar Ugarte, exministro de Salud. (Foto: Renzo Salazar / GEC) / Renzo Salazar

Ugarte remarcó que la solución es que se amplíen el número de plazas para la formación de especialistas, pese a los pedidos del Colegio Médico del Perú y del Ministerio de Salud, por lo que forma un ‘cuello de botella’. Consideró fundamental que los poderes Legislativo y Ejecutivo destinen los recursos para ese objetivo.

“No ha crecido en los últimos años el número de plazas. Siguen saliendo al año unos 2500 de especialistas, pero la presión es muy grande, ya que hay de todos los años anteriores profesionales que han ido egresando y no encuentran las plazas para formarse y es un problema de financiamiento”, aseveró.