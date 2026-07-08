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En las últimas semanas se ha desatado una polémica sobre el tema de la formación de los especialistas en salud, ya que el Congreso de la República aprobó, el pasado 23 de junio, una norma que modifica Ley 30453, Ley del Sistema Nacional de Residentado Médico (Sinareme), pese a la oposición del Colegio del Médico del Perú, el Ministerio de Salud y la Asociación Nacional de Médicos Residentes del Perú. La autógrafa del proyecto de ley 13830/2025-CR se encuentra en el campo del Poder Ejecutivo, que puede observarla o promulgarla.

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