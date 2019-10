Fortunato Huashuayo, padre de Joseph Huashuayo, quien fue atropellado en la avenida Javier Prado por Melisa González Gagliuffi, se mostró disconforme con la decisión del Poder Judicial de solo dictarle cuatro meses de prisión preventiva para la conductora, ya que esperaba los 6 meses que solicitó el Ministerio Público.

Por ello, Fortunato Huashuayo señaló a la prensa, tras culminada la audiencia, que él y su familia “continuaremos luchando” y que espera “más justicia” de parte del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Además, consideró que Melisa González Gagliuffi no se ha disculpado con su familia y que solo la perdonaría en caso “me devuelva vivo a mi hijo”.

Fortunato Huashuayo señaló que los argumentos de la defensa de González Gagliuffi para que no se le dicte prisión preventiva no lo convencieron, ya que consideró que ella no justificó su arraigo.

El Segundo Juzgado de Tránsito, de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL), dictó cuatro meses de prisión preventiva para Melisa González Gagliuffi por atropellar y causar la muerte de dos transeúntes en la avenida Javier Prado, en San Isidro, el pasado 11 de octubre.

El Ministerio Público denunció a Melisa González Gagliuffi por los delitos de homicidio culposo en perjuicio de Christian Buitrón (30) y Joseph Huashuayo Tenorio (28), así como por lesiones culposas agravadas contra Luis Miguel Vega Palacios.